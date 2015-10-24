Два сгоревших в этом году барака были на контроле прокуратуры Уфы

В сентябре этого года в надзорном ведомстве заявили, что «ситуация с обеспечением прав жителей взята на контроль городской прокуратуры». Но сегодня, как выясняется, прокурорский надзор не спас от умышленного поджога жильцов барака, оказавшегося на территории будущей застройки. В УВД Уфы возбудили уголовное дело и ищут поджигателей, а жильцы опасаются, что на их жизни снова посягнут злоумышленники.