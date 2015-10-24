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Два сгоревших в этом году барака были на контроле прокуратуры Уфы

24 октября 2015, 14:50
Незадолго до поджога дома 28/4 по улице 8 Марта прокуратура столицы Башкирии проводила проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищного законодательства. Дом, построенный в 1951 году, находился в аварийном состоянии, но муниципальные власти отказывались это признать.

В сентябре этого года в надзорном ведомстве заявили, что «ситуация с обеспечением прав жителей взята на контроль городской прокуратуры». Но сегодня, как выясняется, прокурорский надзор не спас от умышленного поджога жильцов барака, оказавшегося на территории будущей застройки. В УВД Уфы возбудили уголовное дело и ищут поджигателей, а жильцы опасаются, что на их жизни снова посягнут злоумышленники.

- Муниципалитет, не проверив фактическое состояние дома, незаконно отказал в признании дома аварийным, - говорится в сентябрьском сообщении прокуратуры Уфы. - Свое решение чиновники объяснили отсутствием у заявителя обновленных технических документов и заключения специализированной организации о непригодности помещения для проживания. Между тем, законодательство не возлагает на заявителей обязанность по предоставлению таких бумаг.

Скорее всего, в муниципалитете не захотели нести расходы по переселению жильцов двух домов на площадке, где все остальные бараки будут сноситься по федеральной программе.

В городской прокуратуре сравнили еще не сгоревший тогда дом на улице 8 Марта с другим домом, уничтоженным пожаром за полгода до этого.

- Аналогичные нарушения допущены в отношении жилого дома № 22 по улице Аксакова, 1917 года постройки, в котором проживало 24 человека. В марте текущего года в доме произошел пожар. Однако до настоящего времени администрация города вопрос о признании дома непригодным для проживания не рассмотрела и соответствующее решение не приняла, - говорилось в заявлении.

Напомним, 9 марта, около 23часов сгорел бревенчатый двухэтажный шестиквартирный жилой дом. К счастью никто не погиб. Жители в один голос утверждают, что это был поджог, которому предшествовала череда якобы случайных возгораний.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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