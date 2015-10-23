В Уфе начнут приводить всю структуру исламского образования к единому стандарту

- Например, мусульман и христиан, что недавно происходило в Северной Африке, - пояснил священнослужитель. - Попытки построить систему взаимоуничтожения между суннитами и шиитами, что происходит в Сирии, Ираке. Попытки построить систему взаимоуничтожения между суннитами и шиитами, что происходит в Сирии, Ираке. Россия имеет огромный вес и авторитет в исламском мире. Сейчас имеются все возможности для духовного возрождения нашей страны.
Талгат Таджуддин рассказал, что «есть идея привести всю структуру исламского образования к единому стандарту».
- Мы уже открыли первую стадию курсов повышения квалификации для исламского образования. Почти сотня имамов со всего Приволжского федерального округа будет учиться в Уфе, - сообщил он.
По словам председателя Центрального духовного управления мусульман, в начале октября ЦДУМ подписал договор с международным исламским университетом науки, находящемся в Иордании, и его профессором Абдулраззаком Алсаади.
- Шейх Абдулраззак одновременно будет курировать учебную программу Российского исламского университета в Уфе, - сказал Талгат Таджуддин. - У нас сейчас новый, молодой ректор Артур Сулейманов. Мы идём именно к стандартизации, чтобы не было ни экстремизма, ни терроризма, никаких радикальных течений.