В Уфе начнут приводить всю структуру исламского образования к единому стандарту

- Например, мусульман и христиан, что недавно происходило в Северной Африке, - пояснил священнослужитель. - Попытки построить систему взаимоуничтожения между суннитами и шиитами, что происходит в Сирии, Ираке. Попытки построить систему взаимоуничтожения между суннитами и шиитами, что происходит в Сирии, Ираке. Россия имеет огромный вес и авторитет в исламском мире. Сейчас имеются все возможности для духовного возрождения нашей страны.