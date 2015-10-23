mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Динар Гильмутдинов поздравил с Днем автомобилиста «всех водителей без исключения»

23 октября 2015, 23:39
Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов поздравил всех водителей с Днем автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября. В первую очередь глава УГИБДД МВД по РБ отметил «водителей-профессионалов, чей труд непосредственно связан с автомобильным транспортом, перевозкой пассажиров, грузов».

- В большинстве своем эти люди представляют собой образец обладателя высокого водительского мастерства, большой ответственности и трудолюбия. Желаю им крепкого здоровья и больших успехов, - написал Динар Загитович в своем блоге.

По его словам, «роль автотранспорта в нашей жизни просто огромна».

- Поэтому издавна день автомобилиста пользуется большой популярностью у всех, кто имеет водительское удостоверение, - уверен руководитель башкирской Госавтоинспекции. - Поэтому хотелось бы поздравить всех водителей без исключения, пожелать самого доброго и при этом напомнить, что неукоснительное соблюдение правил дорог - одно из наших с вами обязанностей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48