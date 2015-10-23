Динар Гильмутдинов поздравил с Днем автомобилиста «всех водителей без исключения»

- Поэтому издавна день автомобилиста пользуется большой популярностью у всех, кто имеет водительское удостоверение, - уверен руководитель башкирской Госавтоинспекции. - Поэтому хотелось бы поздравить всех водителей без исключения, пожелать самого доброго и при этом напомнить, что неукоснительное соблюдение правил дорог - одно из наших с вами обязанностей.