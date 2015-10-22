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Соин дисквалифицирован на четыре матча. А «СЮ» отнял 3 очка у команды «Ак Барс»

22 октября 2015, 11:07
Может ли быть восхитительным матч, в котором итоговый счет 2:1? Игра «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» доказала, что может. Да, града шайб не было и счет футбольный, но сколько эмоций, какие скорости, какой уровень самоотверженности! Да и итог, порадовавший уфимскую публику, тот самый. Все три очка – в копилку Игоря Захаркина и его разгильдяев, а Зинэтуле Билялетдинову – перченый баусак и наши самые лучшие пожелания. Команда у него действительно замечательная. И я удивлюсь, если такая не попадет в плей-офф. Пока не попадает, свив временное гнездышко на девятой позиции в конференции «Восток».

Полная арена – это замечательно, но в фойе не протолкнуться в перерывах. В ложе прессы вообще ожидалась толчея. Напряжение немного сняли тем, что перестали пускать туда фотографов и телевизионщиков, то есть регламент решили соблюдать. Но даже в таких условиях места нужно было занимать более за час до начала. Я вообще одним из первых прибыл после игры «Агидели». Девчонки переиграли команду «Арктик-Университет», 5:2, у Николь Чупковой дубль, у Екатерины Соловьевой хет-трик, ведь ей отдавали «хорошие пасики».

В «Салавате Юлаеве» тоже есть люди, умеющие отдавать «хорошие пасики». Но Соловьевой там нет, так что даже дубля мы не увидели.

Хотя – какие вообще дубли?! Тут бы просто забросить. У Билялетдинова команды обороняться умеют, да и вратарь Эмиль Гарипов – вполне надежный парень. На мой взгляд, он сильней любого из уфимских стражей.

Правда уфимские шведы и не таких обрубали. Вот и в этот раз Андреас Энгквист, получив возможность для броска, ближний угол поразил, 1:0. Всего-то третья минута шла.

«Ак Барс» ответил в первом же большинстве. Никлас Сведберг выскочил из ворот вправо, а на пятаке стоял неприкрытый казанец Маттиас Шегрен – он и забил в пустые. В оставленные.

Я после игры спросил Сведберга – вы в первом голе виноваты? Он говорит - всегда вратарь виноват. Я ему - ну вы же далеко выскочили и пропустили, а потом перестали выскакивать и не пропустили больше. А он мне – я по бросавшему игроку действовал, может, вы сами вратарем станете?

В общем, ошибок шведский голкипер не признает. Он всегда прав. Прав без сухарей. В этом матче, кстати, Сведберг был очень хорош. И больше не пропустил, хотя моментов гости создали немало.

В начале второго периода Энвер Лисин забросил свою первую шайбу. Из-за ворот вылез на ближний угол и в него же попал. Тут, конечно, Гарипов ошибся, 2:1.

Больше голов не было. Было удаление «юлаевца» Сергея Соина 5+20 за атаку в область головы и шеи. На ветерана тут же набросился с кулаками Денис Голубев. Он за такое схватил 2+5+10. Вместе со штрафом «юлаевца» Сами Леписто получилось, что обе команды по семь минут скамеечного получили. То есть Голубев заступился за партнера и сделал больно сопернику, но не дал команде поиграть две минуты пять на три и потом еще три несгораемые минуты – пять на четыре.

После игры я спросил у главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова:

- Оцените поступок Голубева, который уравнял составы вместо того, чтобы дать возможность играть в большинстве?

- Он среагировал на то, что произошло, скорее всего, это было на эмоциях, поэтому, что тут говорить? Если б, конечно, стерпел, то было преимущество, но так получилось.

В общем, тренер своего парня особо ругать не стал. А Сергею Соину потом впаяли четыре матча дисквалификации.

Захаркин после победы ходил, словно римский полководец на чествовании и кинул долгий триумфальный взгляд на красивую уфимскую телеведущую Юлию Краснову. А для СМИ сказал вот что:

- Мне понравился «Ак Барс», они действительно здорово играли. Матч вообще сегодня какой-то такой нервный характер имел. Наш игрок удаляется из-за обиды, что его ударили. Хорошо, что и игрок соперника сглупил и выручил нас, иначе мы бы там просто утонули. Матч получился нервным, интересным, мы поиграли в тактику, попробовали какие-то новые варианты, но, в целом, по-прежнему мне не очень нравится, что команда в трудные минуты начинает отходить от того плана, о котором мы договариваемся до игры, к тем требованиям, к которым мы готовимся в процессе тренировок. В общем, есть над чем работать, но, безусловно, мы рады тому, что обыграли такого сильного соперника…

Дмитрий Макаров в раздевалке сказал, что вся команда «Салават Юлаев» смелая и все в ней бросаются под шайбы, а не только он, геройский уфимец. Я так удивился, что других его ответов не запомнил.

Сейчас «Салават Юлаев» занимает пятое место в конференции «Восток». Следующий соперник – рижское «Динамо». И уж тут вряд ли будет аншлаг на «Уфа-Арене».

Олег ЧЕРНОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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