Соин дисквалифицирован на четыре матча. А «СЮ» отнял 3 очка у команды «Ак Барс»

- Мне понравился «Ак Барс», они действительно здорово играли. Матч вообще сегодня какой-то такой нервный характер имел. Наш игрок удаляется из-за обиды, что его ударили. Хорошо, что и игрок соперника сглупил и выручил нас, иначе мы бы там просто утонули. Матч получился нервным, интересным, мы поиграли в тактику, попробовали какие-то новые варианты, но, в целом, по-прежнему мне не очень нравится, что команда в трудные минуты начинает отходить от того плана, о котором мы договариваемся до игры, к тем требованиям, к которым мы готовимся в процессе тренировок. В общем, есть над чем работать, но, безусловно, мы рады тому, что обыграли такого сильного соперника…