Народный фронт: «В Уфе качество дорог отвечает нормам только в центре города»

- При движении по дорогам Уфы мы обратили внимание, что гарантийные улицы здесь находятся в хорошем состоянии, каких-то значительных дефектов обнаружить нам не удалось, – прокомментировал руководитель инспекции, депутат Госдумы Александр Васильев. - А вот об остальных участках дорог такого сказать нельзя, видно, что за ними не следят и не ремонтируют. Дороги пыльные и подметаются плохо, у бортового камня скапливается грязь, которую никто убирает.