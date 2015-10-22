Народный фронт: «В Уфе качество дорог отвечает нормам только в центре города»

- При движении по дорогам Уфы мы обратили внимание, что гарантийные улицы здесь находятся в хорошем состоянии, каких-то значительных дефектов обнаружить нам не удалось, – прокомментировал руководитель инспекции, депутат Госдумы Александр Васильев. - А вот об остальных участках дорог такого сказать нельзя, видно, что за ними не следят и не ремонтируют. Дороги пыльные и подметаются плохо, у бортового камня скапливается грязь, которую никто убирает.
Активисты «ОНФ» обнаружили на Комосомольской улице трещины и разрушения верхнего слоя покрытия. Ремонтные работы здесь проводились в 2011 году и гарантийный срок для покрытия - пять лет. На Российской улице, где ремонт провели в 2013 году, трещины, грязь, а напротив дома № 92 - зияющая яма.
На Вологодской улице, где в прошлом году положили асфальт, напротив дома №13, общественники нашли просадку люка. Интересно, что ремонту подверглась только одна половина этой магистрали, а вторая – ведущая к гастелловскому путепроводу, не тронута до сих пор.
- По итогам мониторинга, проводимого «ОНФ» весной этого года, активисты Народного фронта направили обращения в прокуратуру, но ремонт здесь так и не был сделан, а дорога испещрена ямами, просадками и прочими разрушениями, - пишет в своем отчете г-н Васильев.
Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов, комментируя выводы активистов «ОНФ», сослался на нормативы, не позволяющие одновременно ремонтировать все улицы.
- Есть понятие «норматив финансирования», - пояснил г-н Ялалов. – Где на все найти деньги?
По словам мэра, в Уфе из полутора тысячи километров дорожной сети – 140 километров до сих пор без асфальта. Он напомнил, что до 2018 года, согласно программе развития Черниковки, северная часть города не будет уступать центру по качеству благоустройства.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото «ОНФ»