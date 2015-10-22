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Колыванов уходит из «Уфы», команду возглавил Перевертайло

22 октября 2015, 09:52
Гром грянул – Игорь Колыванов больше не главный тренер футбольного клуба «Уфа». Причем и специалист, и руководство клуба утверждают, что это не отставка по принципу «пошел вон», а взаимное решение. Собрались, обсудили, решили встряхнуть команду таким вот замечательным образом.

Новый главный тренер Евгений Перевертайло звезд с неба не хватал. Единственный успех – спас от вылета из Футбольной национальной лиги калининградскую «Балтику». Но ничего особенного в этом достижении нет. Это ведь всего лишь сохранение места во втором по силе дивизионе российского футбола.

Два других известных истории результата Перевертайло – пятое место в ФНЛ с той же «Балтикой». То есть команда не смогла попасть в стыковые матчи с клубом премьер-лиги. Был еще выход в стыки вместе с «Тосно», с последующим проигрышем там «Ростову». То есть задача по выходу в главную лигу не была выполнена.

В Уфе Перевертайло может в первый раз отжечь в элите. До этого он в премьер-лиге не тренировал. Для успеха нужно спасти башкирскую команду от вылета. О десятом месте в клубе уже не говорят.

Достижимо ли это? Вполне. Такое мог сделать и Колыванов, и, к примеру, никому не известный тренер ДЮСШ. Весь вопрос, скорее, не в тренере, а в составе команды и выступлении других аутсайдеров.

Другие неудачники пока радуют. Одна победа – и «Уфа» может покинуть не только зону прямого вылета, но и стыков.

С составом все не так хорошо. Деньги, выделенные на усиление, скорее всего, потрачены – и большой пользы, как мы видим, от этого нет.

Зимой мощных приобретений не будет. Может быть, Колыванов именно поэтому был не против ухода. Понимал, что с таким составом в элите сложно играть красиво и собирать положительные отзывы. И сбросил груз с плеч.

Фото с сайта fcufa.pro

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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