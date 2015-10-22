Колыванов уходит из «Уфы», команду возглавил Перевертайло

Два других известных истории результата Перевертайло – пятое место в ФНЛ с той же «Балтикой». То есть команда не смогла попасть в стыковые матчи с клубом премьер-лиги. Был еще выход в стыки вместе с «Тосно», с последующим проигрышем там «Ростову». То есть задача по выходу в главную лигу не была выполнена.