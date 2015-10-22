Динар Гильмутдитнов: «Шофер, допустивший наезд на машину с детьми, был лишен права управления»

Напомним, 1 октября парень, явно находящийся под кайфом и уже лишенный прав за пьяную езду, начал преследовать на трассе автомобиль Nissan Murano, в котором находилось трое детей. Мужчина явно имел преимущество на дороге, так как управлял элитным внедорожником Тoyota Land Cruiser, но по неизвестной причине решил «наказать» владельца недорогой иномарки.
Как утверждает многодетный отец Вадим Седов, Альберт Коннов, мчавшийся по городским улицам не менее, чем 250 километров в час, сначала врезался в его авто сзади, а потом несколько раз ударил машину внедорожником с разных сторон. Госавтоинспекторы насчитали как минимум шесть точек столкновения. Сидевшая в легковушке на переднем сиденье 11-летняя девочка Лиза от удара разбила головой лобовое стекло, получила сотрясение мозга, травму позвоночника. Повреждения есть и у многодетного отца. После того, как внедорожник все-таки остановился, Альберт Конов сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Полицейским он объяснил, что в момент аварии потерял сознание, однако на видеокадрах, опубликованных в сети, видно, что сознание парня если и потерялось, то исключительно из-за испытываемой им наркотической эйфории.
- В настоящее время известно, что водитель на момент автоаварии управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления, - сообщил Динар Гильмутдинов. - При этом сам водитель рассказал сотрудникам ДПС, что находился в состоянии шока. Свой побег из лечебного учреждения объясняет испугом. Ссылается на потерю памяти, что, якобы, и стало причиной тому, что он не помнит, когда и за что был на него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По словам г-на Гильмутдинова, сегодня «следствию предстоит найти ответы на возникающие вопросы».
- В эти часы идет слушание дела, - рассказал он. - В назидание другим водителям хочу напомнить об умении контролировать свои слова и действия, и вести себя в соответствии с интересами других участников движения. Знайте, узкоэгоистические интересы говорят об отсутствии самоконтроля. А страдают при этом невинные люди.