Динар Гильмутдитнов: «Шофер, допустивший наезд на машину с детьми, был лишен права управления»

Как утверждает многодетный отец Вадим Седов, Альберт Коннов, мчавшийся по городским улицам не менее, чем 250 километров в час, сначала врезался в его авто сзади, а потом несколько раз ударил машину внедорожником с разных сторон. Госавтоинспекторы насчитали как минимум шесть точек столкновения. Сидевшая в легковушке на переднем сиденье 11-летняя девочка Лиза от удара разбила головой лобовое стекло, получила сотрясение мозга, травму позвоночника. Повреждения есть и у многодетного отца. После того, как внедорожник все-таки остановился, Альберт Конов сначала перелез на заднее сидение, изображая недомогание, а потом, отказавшись от медосвидетельствования, сбежал из больницы, куда его доставила скорая помощь. Полицейским он объяснил, что в момент аварии потерял сознание, однако на видеокадрах, опубликованных в сети, видно, что сознание парня если и потерялось, то исключительно из-за испытываемой им наркотической эйфории.