Бесноватый мужчина в одиночку разрушил десяток могил на мусульманском кладбище

Как сообщили в МВД по Башкирии, сегодня задержанный уже признался в святотатстве, а эксперты-криминалисты обнаружили, что отпечатки обуви злодея совпадают со следами, оставленными на одном из надгробий.
Разрушенными оказались могилы участников Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев» и детские захоронения.
За надругательство над захоронениями мужчине грозит уголовная ответственность, которая подразумевает за это злодеяние наказание до трех месяцев ареста. Но прежде туймазинец пройдет психиатрическую экспертизу, поскольку следователи сомневаются, что столь масштабные разрушения могил мог устроить душевно здоровый человек.