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Бесноватый мужчина в одиночку разрушил десяток могил на мусульманском кладбище

22 октября 2015, 22:42
Явно одержимый бесом 26-летний житель Туймазов сумел в одиночку разрушить около десятка надгробий на местном мусульманском кладбище. Надругательство над захоронениями одержимый мужчина устроил 19 октября – разрушенные могилы обнаружили днем.

Как сообщили в МВД по Башкирии, сегодня задержанный уже признался в святотатстве, а эксперты-криминалисты обнаружили, что отпечатки обуви злодея совпадают со следами, оставленными на одном из надгробий.

Разрушенными оказались могилы участников Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев» и детские захоронения.

За надругательство над захоронениями мужчине грозит уголовная ответственность, которая подразумевает за это злодеяние наказание до трех месяцев ареста. Но прежде туймазинец пройдет психиатрическую экспертизу, поскольку следователи сомневаются, что столь масштабные разрушения могил мог устроить душевно здоровый человек.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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