mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирия может начать отправлять туристов в южно-африканскую провинцию Лимпопо

22 октября 2015, 20:16
Глава Башкирии Рустэм Хамитов уверен, что проходящему в Уфе первому форуму малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС нужна «идеологическая поддержка». Руководитель региона обратился к журналистам с просьбой «быть на стороне тех, кто своими руками создает материальные ценности».

- Мы хотим выстроить системное взаимодействие малого и среднего бизнеса, - сказал г-н Хамитов. - Мы готовы предоставить Уфу, как площадку для тех кто хочет трудиться. Давайте вместе работать.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что организация форума в столице Башкортостана оказалась на высоком уровне.

- Наша делегация надеется здесь перенять опыт и дотянуть Челябинск до такого уровня, чтобы наш город смог реализовывать такие мега-проекты, - заявил Борис Александрович.

А вот премьер провинции Лимпопо Южно Африканской республики Чупа Стенли Матабата буквально весь светился от счастья – так ему понравилась наша страна. Он предложил организовать совместный проект по развитию туризма.

- У ЮАР есть лидер правящей партии, который в свое время посетил Россию и сказал, что побывал в новом раю, - говорит г-н Матабата. - И я ощутил то же чувство. У нас есть национальные парки с красивой природой и различными африканскими животными. Мы в Уфе для того, что бы протянуть руку дружбы и пригласить вас развивать с нами совместный туристический бизнес.

Губернатор провинции Белуджистан Исламской республики Пакистан Мухаммад Хан Ачакзай также прибыл в Россию впервые, однако считает, что РФ и Пакистан – добрые соседи.

- Это мой первый визит в Россию, - говорит г-н Ачказай. - Можно сказать, что Россия наш сосед, так как мы все живем на одном континенте и на одной земле. В Пакистане есть кобальт, графит, мрамор и газ. Так же в нашей провинции длинная береговая линия, что позволяет производить морепродукты в должном объеме.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48