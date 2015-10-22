Башкирия может начать отправлять туристов в южно-африканскую провинцию Лимпопо

- У ЮАР есть лидер правящей партии, который в свое время посетил Россию и сказал, что побывал в новом раю, - говорит г-н Матабата. - И я ощутил то же чувство. У нас есть национальные парки с красивой природой и различными африканскими животными. Мы в Уфе для того, что бы протянуть руку дружбы и пригласить вас развивать с нами совместный туристический бизнес.