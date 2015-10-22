Башкирия может начать отправлять туристов в южно-африканскую провинцию Лимпопо

- Мы хотим выстроить системное взаимодействие малого и среднего бизнеса, - сказал г-н Хамитов. - Мы готовы предоставить Уфу, как площадку для тех кто хочет трудиться. Давайте вместе работать.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что организация форума в столице Башкортостана оказалась на высоком уровне.
- Наша делегация надеется здесь перенять опыт и дотянуть Челябинск до такого уровня, чтобы наш город смог реализовывать такие мега-проекты, - заявил Борис Александрович.
А вот премьер провинции Лимпопо Южно Африканской республики Чупа Стенли Матабата буквально весь светился от счастья – так ему понравилась наша страна. Он предложил организовать совместный проект по развитию туризма.
- У ЮАР есть лидер правящей партии, который в свое время посетил Россию и сказал, что побывал в новом раю, - говорит г-н Матабата. - И я ощутил то же чувство. У нас есть национальные парки с красивой природой и различными африканскими животными. Мы в Уфе для того, что бы протянуть руку дружбы и пригласить вас развивать с нами совместный туристический бизнес.
Губернатор провинции Белуджистан Исламской республики Пакистан Мухаммад Хан Ачакзай также прибыл в Россию впервые, однако считает, что РФ и Пакистан – добрые соседи.
- Это мой первый визит в Россию, - говорит г-н Ачказай. - Можно сказать, что Россия наш сосед, так как мы все живем на одном континенте и на одной земле. В Пакистане есть кобальт, графит, мрамор и газ. Так же в нашей провинции длинная береговая линия, что позволяет производить морепродукты в должном объеме.
Евгений КОСТИЦЫН.