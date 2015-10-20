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В Башкирии прохожие стали свидетелями, как воздыхатель похитил свою возлюбленную

20 октября 2015, 10:06
Напрасно потревожили полицейских бдительные граждане, ставшие свидетелями, как на улице Стерлитамака мужчина затолкал в машину сопротивлявшуюся девушку. Прохожие позвонили по телефону 02 и сообщили о похищении человека. Когда патрульные по описанным приметам обнаружили автомобиль с возможным преступником, выяснилось, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, и она находится рядом со своим воздыхателем, который надеялся вернуть сердце девушки.

Оказывается, парочка раньше встречалась, а потом дама дала кавалеру от ворот поворот. Мужчина надеялся восстановить отношения, и в злополучный день, исчерпав все аргументы необходимости быть рядом с предметом своего обожания, схватил девушку в охапку и потащил в свою машину. Понятно, что горожанка, восприняв в штыки такой способ примирения, кричала и звала на помощь. Но, когда оказалась в автомобиле «похитителя», отнеслась к его поступку благосклонно и согласилась на переговоры. Тем не менее, те, кто стал свидетелями бурной сцены, восприняли опасность, грозящую даме, как реальную, и сообщили о похищении полицейским. Говорят, что милые бранятся – только тешатся, и случай в Стерлитамаке стал примером таких африканских страстей. По крайней мере, похищенная отказалась писать заявление на любителя чувственных силовых методов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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