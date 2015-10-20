«Социнвестбанк» может стать «опорным банком республики»

Напомним, владеть «Социнвестбанком» теперь будет банк «Российский капитал». Это стопроцентная «дочка» Агентства по страхованию вкладов, поэтому банк по сути получил государственное участие.
Рустэм Хамитов поблагодарил Михаила Кузовлева за профессионально проведенный первый этап по санации «Социнвестбанка», за то, что «банк восстановил свою работу, люди успокоились».
- Дальше нам надо предпринимать шаги для работы на экономику республики, - уверен руководитель региона. - Понятно, что без такой деятельности, без вовлечения банка в экономическую жизнь республики нам дальше работать нежелательно.
Г-н Хамитов отметил, что «у банка хорошая перспектива».
- Со своей стороны мы поддерживаем все начинания, - сказал он. - Мы будем говорить о том, чтобы банк был специализирован по нашему жилищно-коммунальному комплексу. Мы будем вместе с вами работать над тем, чтобы и капитализация увеличилась.
Одним словом, все шаги нам понятны, ясно, как нам действовать.
Михаил Кузовлев признал, что благодаря поддержке правительства Башкортостана, «фактически не было оттока клиентской базы».
- Сегодня мы выходим на те же самые показатели, которые были до кризиса, - сообщил он. - Закончив первый этап и вступая в права акционера, закончим в этом году капитализацию. Проблемы банка уже давно кончились, не успев начаться. Сегодня банк работает в обычном режиме.
По словам г-на Кузовлева, «нужно, чтобы банк смог занять важное место в экономике республики, стать банком, который не только привлекает вклады населения, но и удобен для расчетов».
- Нужно, чтобы он стал банком, который кредитует республику, - уверен банкир. - Работа с ЖКХ, с муниципальными образованиями для нас очень важна, потому что по структуре своей представленности в республике банк имеет отделения практически во всех муниципалитетах. Это очень важно. Совместными усилиями мы можем конвертировать концепцию муниципального банка, который всегда был бы помощником для республики в осуществлении всех программ: в жилищно-коммунальном хозяйстве, в муниципальных преобразованиях. С моей точки зрения, это вполне возможно. Это даёт нам возможность на базе соглашения рассматривать банк как опорный для республики.