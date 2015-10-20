«Социнвестбанк» может стать «опорным банком республики»

- Нужно, чтобы он стал банком, который кредитует республику, - уверен банкир. - Работа с ЖКХ, с муниципальными образованиями для нас очень важна, потому что по структуре своей представленности в республике банк имеет отделения практически во всех муниципалитетах. Это очень важно. Совместными усилиями мы можем конвертировать концепцию муниципального банка, который всегда был бы помощником для республики в осуществлении всех программ: в жилищно-коммунальном хозяйстве, в муниципальных преобразованиях. С моей точки зрения, это вполне возможно. Это даёт нам возможность на базе соглашения рассматривать банк как опорный для республики.