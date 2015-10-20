Полицейские поймали деревенского извращенца, приехавшего в Уфу «щупать девочек»

Молодой мужчина признался в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Интересно, что до того, как преступник открыл охоту на городских малолеток, он в поле зрения правоохранительных органов не попадал – вероятно в селе, где он жил, девочки предпочитали помалкивать о странностях парня. Деревенский насильник не слишком грамотен и плохо говорит по-русски.
Злоумышленник уже рассказал следователям, что первой его жертвой стала 13-летняя девочка, которую он подстерег 17 октября у дома № 13 на улице Королева в микрорайоне Сипайлово. Школьница зашла в лифт и маньяк бросился за ней. Когда кабина закрылась, извращенец попытался совершить с шестиклассницей действия, которые Уголовный кодекс трактует как развратные.
Как рассказал сам преступник в полицейском участке: «чуть-чуть пощупал ее», но девочка вырвалась и начала кричать.
Душегубу удалось скрыться, но юная горожанка сумела описать напавшего на нее человека и даже желтую куртку, в которую был одет маньяк. Морального урода сразу начали разыскивать, но он и не подумал затаиться, а снова отправился удовлетворять свои ненормальные желания… одетый в ту же самую желтую куртку.
Правда, на следующий день, 18 октября, преступление против половой неприкосновенности похотливый изверг совершил уже в Октябрьском районе Уфы на улице Зорге. Душегуб точно также выждал, пока другая 13-летняя школьница войдет в подъезд дома № 46/1 и станет подниматься по лестнице. Между первым и вторым этажом он и напал на малышку, совершая развратные действия. И эта школьница тоже оказалась не робкого десятка и принялась кричать и звать на помощь. Маньяк выскользнул из подъезда и был таков, но уже не следующий день его задержали.
В ближайшее время извращенцу предъявят обвинение по тяжкой статье Уголовного законодательства – совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уже при задержании деревенский извращенец принялся каяться, надеясь на смягчение наказания.
В МВД по РБ разыскивают еще одного маньяка, который совершил попытку изнасилования 5 октября около сипайловской школы № 29 – этот преступник еще не пойман.
В последние несколько месяцев в Уфе регистрируется большое число сексуальных преступлений, в том числе и против детей. Причина извращенной разнузданности может крыться в ослаблении надзора и контроля за людьми, имеющими сексуальные отклонения.