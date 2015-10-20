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Полицейские поймали деревенского извращенца, приехавшего в Уфу «щупать девочек»

20 октября 2015, 20:38
Башкирские правоохранители поймали 23-летнего маньяка, в течение двух дней – 17 и 18 октября нападавшего на детей в Уфе. Оказалось, что извращенец приехал в столицу Башкирии из Чекмагушевского района РБ на заработки, но вышел на сексуальный промысел. Скорее всего, озабоченный парень считал, что в большом городе проще затеряться и его не поймают. Но уже 19 октября около шести вечера патрульные полицейские опознали злодея на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово, и задержали его.

Молодой мужчина признался в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Интересно, что до того, как преступник открыл охоту на городских малолеток, он в поле зрения правоохранительных органов не попадал – вероятно в селе, где он жил, девочки предпочитали помалкивать о странностях парня. Деревенский насильник не слишком грамотен и плохо говорит по-русски.

Злоумышленник уже рассказал следователям, что первой его жертвой стала 13-летняя девочка, которую он подстерег 17 октября у дома № 13 на улице Королева в микрорайоне Сипайлово. Школьница зашла в лифт и маньяк бросился за ней. Когда кабина закрылась, извращенец попытался совершить с шестиклассницей действия, которые Уголовный кодекс трактует как развратные.

Как рассказал сам преступник в полицейском участке: «чуть-чуть пощупал ее», но девочка вырвалась и начала кричать.

Душегубу удалось скрыться, но юная горожанка сумела описать напавшего на нее человека и даже желтую куртку, в которую был одет маньяк. Морального урода сразу начали разыскивать, но он и не подумал затаиться, а снова отправился удовлетворять свои ненормальные желания… одетый в ту же самую желтую куртку.

Правда, на следующий день, 18 октября, преступление против половой неприкосновенности похотливый изверг совершил уже в Октябрьском районе Уфы на улице Зорге. Душегуб точно также выждал, пока другая 13-летняя школьница войдет в подъезд дома № 46/1 и станет подниматься по лестнице. Между первым и вторым этажом он и напал на малышку, совершая развратные действия. И эта школьница тоже оказалась не робкого десятка и принялась кричать и звать на помощь. Маньяк выскользнул из подъезда и был таков, но уже не следующий день его задержали.

В ближайшее время извращенцу предъявят обвинение по тяжкой статье Уголовного законодательства – совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уже при задержании деревенский извращенец принялся каяться, надеясь на смягчение наказания.

В МВД по РБ разыскивают еще одного маньяка, который совершил попытку изнасилования 5 октября около сипайловской школы № 29 – этот преступник еще не пойман.

В последние несколько месяцев в Уфе регистрируется большое число сексуальных преступлений, в том числе и против детей. Причина извращенной разнузданности может крыться в ослаблении надзора и контроля за людьми, имеющими сексуальные отклонения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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