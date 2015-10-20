Полицейские поймали деревенского извращенца, приехавшего в Уфу «щупать девочек»

Правда, на следующий день, 18 октября, преступление против половой неприкосновенности похотливый изверг совершил уже в Октябрьском районе Уфы на улице Зорге. Душегуб точно также выждал, пока другая 13-летняя школьница войдет в подъезд дома № 46/1 и станет подниматься по лестнице. Между первым и вторым этажом он и напал на малышку, совершая развратные действия. И эта школьница тоже оказалась не робкого десятка и принялась кричать и звать на помощь. Маньяк выскользнул из подъезда и был таков, но уже не следующий день его задержали.