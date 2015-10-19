В Уфе обсудят проблемы отечественного исламского образования

Рабочие языки форума – русский, английский и арабский языки, участие в нем примут ученые-исламисты из Аргентины, Албании, Великобритании, Испании, Италии, Марокко, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.
В программе мероприятия круглые столы по вопросам совершенствования исламского образования в рамках программы Международной исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO) и по проблемам профилактики религиозного экстремизма.
Участники форума обсудят состояние и перспективы исламского образования, роль духовно-нравственных ценностей ислама в поликультурном обществе, вопросы взаимодействия и укрепления позитивного сотрудничества мусульманских религиозных организаций, культурных центров и обществ в евразийском пространстве, роль женщины в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в исламе и другие. Также на конференции будет подписан меморандум о создании кафедры ИСЕСКО по арабскому языку и исламской цивилизации при Российском исламском университете.
23 октября участники конференции совершат пятничный джума-намаз в уфимской Соборной мечети.