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В Уфе обсудят проблемы отечественного исламского образования

19 октября 2015, 22:00
22-23 октября в Уфе пройдет VIII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». Научно-практический форум проводится в рамках федерального проекта содействия развитию отечественного исламского образования. Организаторы мероприятия – Башкирский госпедуниверситет, Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России, Совет по государственно-межконфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан.

Рабочие языки форума – русский, английский и арабский языки, участие в нем примут ученые-исламисты из Аргентины, Албании, Великобритании, Испании, Италии, Марокко, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

В программе мероприятия круглые столы по вопросам совершенствования исламского образования в рамках программы Международной исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO) и по проблемам профилактики религиозного экстремизма.

Участники форума обсудят состояние и перспективы исламского образования, роль духовно-нравственных ценностей ислама в поликультурном обществе, вопросы взаимодействия и укрепления позитивного сотрудничества мусульманских религиозных организаций, культурных центров и обществ в евразийском пространстве, роль женщины в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в исламе и другие. Также на конференции будет подписан меморандум о создании кафедры ИСЕСКО по арабскому языку и исламской цивилизации при Российском исламском университете.

23 октября участники конференции совершат пятничный джума-намаз в уфимской Соборной мечети.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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