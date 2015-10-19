В Уфе обсудят проблемы отечественного исламского образования

Участники форума обсудят состояние и перспективы исламского образования, роль духовно-нравственных ценностей ислама в поликультурном обществе, вопросы взаимодействия и укрепления позитивного сотрудничества мусульманских религиозных организаций, культурных центров и обществ в евразийском пространстве, роль женщины в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения в исламе и другие. Также на конференции будет подписан меморандум о создании кафедры ИСЕСКО по арабскому языку и исламской цивилизации при Российском исламском университете.