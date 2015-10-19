В Туймазах вандалы разрушили на местном кладбище десятки надгробий

На старом мусульманском кладбище Туймазов вандалы разрушили несколько десятков надгробий и памятников. Об акте вандализма стало известно в понедельник. По данным «Туймазинского вестника», слух о погроме распространился быстро, к кладбищу стали подъезжать люди. Родственники бродили среди исковерканных могил и плакали.