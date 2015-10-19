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В Туймазах вандалы разрушили на местном кладбище десятки надгробий

19 октября 2015, 23:21
На старом мусульманском кладбище Туймазов вандалы разрушили несколько десятков надгробий и памятников. Об акте вандализма стало известно в понедельник. По данным «Туймазинского вестника», слух о погроме распространился быстро, к кладбищу стали подъезжать люди. Родственники бродили среди исковерканных могил и плакали.

Оказались разрушенными могилы участников Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев» и детские захоронения. По оценкам издания, вандалов было несколько.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции обнаружено около десятка поврежденных надгробий. По предварительным данным установлено, что на кладбище отсутствует смотритель, - сообщили в МВД по РБ.

В Уфе подобный акт вандализма случился летом 2011 года - двое подростков и 30-летний мужчина разгромили около 30 могил на Северном погосте Уфы. Причем малолетки специально рушили добротные и дорогие надгробия из гранита.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото «Туймазинской вестник»

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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