В Туймазах вандалы разрушили на местном кладбище десятки надгробий

Оказались разрушенными могилы участников Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев» и детские захоронения. По оценкам издания, вандалов было несколько.
- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции обнаружено около десятка поврежденных надгробий. По предварительным данным установлено, что на кладбище отсутствует смотритель, - сообщили в МВД по РБ.
В Уфе подобный акт вандализма случился летом 2011 года - двое подростков и 30-летний мужчина разгромили около 30 могил на Северном погосте Уфы. Причем малолетки специально рушили добротные и дорогие надгробия из гранита.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото «Туймазинской вестник»