Пьяный гонщик, разбивший свою пассажирку о грузовик, проведет в тюрьме 2,5 года

Как это часто бывает с пьяными, мужчина не пострадал, вывернув руль влево и отведя от себя удар. Зато сидевшая на пассажирском сиденье женщина оказалась раздавлена грузовиком, ведь «Фольксваген Пассат» полностью вошел правой стороной под тяжелую махину. Несчастную вытащили из покореженной иномарки и она еще дышала, но до больницы пострадавшая не доехала, отдав Богу душу фактически на месте аварии.
Как выяснило следствие, Александра Сафонова в апреле 2015-го лишили прав за езду в пьяном виде на год и шесть месяцев. Но мужчина никаких выводов для себя не сделал и, не имея водительского удостоверения, снова уселся пьяным за руль. Не удивительно, что во второй раз провидение не простило пьяницу и он стал убийцей.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, суд признал горе-водителя виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Теперь Александр Сафонов не только проведет два с половиной года в колонии общего режима, но обязан выплатить семье погибшей женщины 800 тысяч рублей за моральный ущерб.