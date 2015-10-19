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Пьяный гонщик, разбивший свою пассажирку о грузовик, проведет в тюрьме 2,5 года

19 октября 2015, 13:07
Октябрьский суд Уфы отправил на два с половиной года в колонию общего режима 32-летнего Александра Сафонова, устроившего в пьяном виде гонки по ночному городу и угробившего свою 39-летнюю пассажирку. Трагедия случилась в столице Башкирии на улице Гагарина в микрорайоне Сипайлово в ночь на 20 июня этого года напротив бара «Сэр». Нетрезвый водитель на пустой дороге не справился с управлением и влетел в припаркованный на обочине грузовик «МАЗ».

Как это часто бывает с пьяными, мужчина не пострадал, вывернув руль влево и отведя от себя удар. Зато сидевшая на пассажирском сиденье женщина оказалась раздавлена грузовиком, ведь «Фольксваген Пассат» полностью вошел правой стороной под тяжелую махину. Несчастную вытащили из покореженной иномарки и она еще дышала, но до больницы пострадавшая не доехала, отдав Богу душу фактически на месте аварии.

Как выяснило следствие, Александра Сафонова в апреле 2015-го лишили прав за езду в пьяном виде на год и шесть месяцев. Но мужчина никаких выводов для себя не сделал и, не имея водительского удостоверения, снова уселся пьяным за руль. Не удивительно, что во второй раз провидение не простило пьяницу и он стал убийцей.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, суд признал горе-водителя виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Теперь Александр Сафонов не только проведет два с половиной года в колонии общего режима, но обязан выплатить семье погибшей женщины 800 тысяч рублей за моральный ущерб.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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