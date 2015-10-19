Пьяный гонщик, разбивший свою пассажирку о грузовик, проведет в тюрьме 2,5 года

Как выяснило следствие, Александра Сафонова в апреле 2015-го лишили прав за езду в пьяном виде на год и шесть месяцев. Но мужчина никаких выводов для себя не сделал и, не имея водительского удостоверения, снова уселся пьяным за руль. Не удивительно, что во второй раз провидение не простило пьяницу и он стал убийцей.