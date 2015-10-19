От строителей дорог в РБ будут требовать использование щебня высокой прочности

Завершается строительство автомобильной дороги «Аскарово-Альмухаметово-Сибай», а также трассы, которая пройдет от границы Абзелиловского района до деревни Туяляс в Баймакском районе. Ведется строительство в Караидельском районе дорог «Кирзя- Атняш» и «Первомайск - а/д Кирзя – Атняш». Запланировано строительство дороги «М-7 - а/д Уфа – Бирск – Янаул» с мостом через Белую в Кушнаренковском и Бирском районах, и строительство дороги «Бирск-Тастуба-Сатка» на участке обхода Караидели с мостом через Уфимку.