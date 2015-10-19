От строителей дорог в РБ будут требовать использование щебня высокой прочности

В феврале этого года региональное «дорожное» ведомство утвердило региональный стандарт по битуму.
По словам чиновника, «Башнефть» готова изготавливать битум по республиканским нормам.
Также г-н Муниров похвалил технологии, «хорошо зарекомендовавшие себя в мире и в России» - такие как «НОВАЧИП» и «Микросюрфессинг». Они использовались в строительстве дороги Уфа-аэропорт этим летом.
В Госкомитете подвели промежуточные итоги отрасли. К саммитам ШОС-БРИКС в Уфе реконструировали 40 км дорог, затратив 737 млн рублей.
Завершается строительство автомобильной дороги «Аскарово-Альмухаметово-Сибай», а также трассы, которая пройдет от границы Абзелиловского района до деревни Туяляс в Баймакском районе. Ведется строительство в Караидельском районе дорог «Кирзя- Атняш» и «Первомайск - а/д Кирзя – Атняш». Запланировано строительство дороги «М-7 - а/д Уфа – Бирск – Янаул» с мостом через Белую в Кушнаренковском и Бирском районах, и строительство дороги «Бирск-Тастуба-Сатка» на участке обхода Караидели с мостом через Уфимку.
Ведется реконструкция дороги «Худайбердино - Ялчино - Валитово - Юмагузино – Верхнебиккузино» на участке от 17 до 20 км в Кугарчинском районе и капитальный ремонт автодорог «Бураево- Старобалтачево-Куеда», «Магнитогорск-Ира», «Чишмы- Языково-Чекмагуш».
Построены новые мосты в Архангельском, Буздякском, Балтачевском, Благоварском, Гафурийском, Нуримановском, Мелеузовском и Хайбуллинском районах Башкирии.
Дорожный фонд республики на 2015 год составил 11 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.