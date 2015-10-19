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От строителей дорог в РБ будут требовать использование щебня высокой прочности

19 октября 2015, 23:28
Глава Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Ильяс Муниров, выступая на праздновании Дня дорожника, рассказал, что срок жизни дорог можно продлить «путем повышения требований к качеству применяемых материалов». Так, в Госкомитете будут настаивать на использование высокопрочного щебня марки «1200» и повышать требования к битуму.

В феврале этого года региональное «дорожное» ведомство утвердило региональный стандарт по битуму.

По словам чиновника, «Башнефть» готова изготавливать битум по республиканским нормам.

Также г-н Муниров похвалил технологии, «хорошо зарекомендовавшие себя в мире и в России» - такие как «НОВАЧИП» и «Микросюрфессинг». Они использовались в строительстве дороги Уфа-аэропорт этим летом.

В Госкомитете подвели промежуточные итоги отрасли. К саммитам ШОС-БРИКС в Уфе реконструировали 40 км дорог, затратив 737 млн рублей.

Завершается строительство автомобильной дороги «Аскарово-Альмухаметово-Сибай», а также трассы, которая пройдет от границы Абзелиловского района до деревни Туяляс в Баймакском районе. Ведется строительство в Караидельском районе дорог «Кирзя- Атняш» и «Первомайск - а/д Кирзя – Атняш». Запланировано строительство дороги «М-7 - а/д Уфа – Бирск – Янаул» с мостом через Белую в Кушнаренковском и Бирском районах, и строительство дороги «Бирск-Тастуба-Сатка» на участке обхода Караидели с мостом через Уфимку.

Ведется реконструкция дороги «Худайбердино - Ялчино - Валитово - Юмагузино – Верхнебиккузино» на участке от 17 до 20 км в Кугарчинском районе и капитальный ремонт автодорог «Бураево- Старобалтачево-Куеда», «Магнитогорск-Ира», «Чишмы- Языково-Чекмагуш».

Построены новые мосты в Архангельском, Буздякском, Балтачевском, Благоварском, Гафурийском, Нуримановском, Мелеузовском и Хайбуллинском районах Башкирии.

Дорожный фонд республики на 2015 год составил 11 млрд рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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