В Салавате, после прибытия многотонного оборудования, увеличат производство бензина

Перевозчик выложил в сеть два ролика, свидетельствующие, что нынешняя международная перевозка – самая масштабная транспортная операция по движению негабаритного груза в Башкирии. Она началась в немецком Деггендорфе в земле Бавария, где генераторы забрали с предприятия MAN Diesel & Turbo SE, и на барже по Дунаю и Рейну доставили в Роттердам, а потом в Питер.