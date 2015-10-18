В Салавате, после прибытия многотонного оборудования, увеличат производство бензина

Как сообщили «МКС» в компании «СВ-Транс», из графика движения процессия не выбилась. Тележкам, на которых перевозят груз, вдвое увеличили количество осей. Это сделано, чтобы равномерно распределить нагрузку и предотвратить деформацию асфальта. О дате начала движения пока не сообщается.
Перевозчик выложил в сеть два ролика, свидетельствующие, что нынешняя международная перевозка – самая масштабная транспортная операция по движению негабаритного груза в Башкирии. Она началась в немецком Деггендорфе в земле Бавария, где генераторы забрали с предприятия MAN Diesel & Turbo SE, и на барже по Дунаю и Рейну доставили в Роттердам, а потом в Питер.
В Башкирии для автопоезда из бетонных плит выложили временные дороги на перекрестке М5 и Р240, демонтировали отбойники и линии электропередач, перевозчик укрепил 12 мостов, на путепроводах сняли асфальт, уложив углепластиковое покрытие, которое равномерно возьмет на себя огромный вес.
Как заявили в «Газпром нефтехим Салават», груз - это реакторно-регенерационный блок – основная секция строящегося комплекса каталитического крекинга. В ней в будет происходить процесс высокотемпературного разделения вакуумного газойля и получение компонентов.
- Строительство комплекса каталитического крекинга позволит увеличить производство товарных бензинов класса Евро-4 и Евро-5, повысить глубину переработки, - сообщает пресс-служба завода. - Кроме того, дополнительно появится около 150 рабочих мест.
Дмитрий КОЛПАКОВ.