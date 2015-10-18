На каких данных основываются рейтинговые оценки Рустэма Хамитова?

По состоянию на середину октября 2015 года глава Башкирии имеет следующие котировки. Рейтинг эффективности губернаторов фонда развития гражданского общества (ФоРГО) – 18-ое место (+5 позиций). Рейтинг эффективности губернаторов агентства политических и экономических коммуникаций – 18-ое место и без изменений в позициях.
Рейтинг «Медиалогии» – 35-ое место (-12 позиций).
Бросается в глаза, что и АПЭК и ФоРГО ставят Рустэма Хамитова на одно и то же место. При этом методики расчета этих структур кардинально отличаются.
Если АПЭК делает акцент на политическом аспекте и публичном позиционировании, то ФоРГО оценивает качество социальной и экономической политики. Кроме того, ФоРГО применяет так называемый КОЛ-фактор и фактор аффилированности. Этот методологический инструмент применяется для учета текущей политической конъюнктуры.
Так, переизбиравшимся в сентябре главам и губернаторам, в силу политической конъюнктуры, нужна была медийная и прочая активность. Они всячески стремились продемонстрировать свою работу.
Судите сами. Малоэффективный глава Марий Эл Леонид Маркелов добавил в рейтинге «Медиалогии» 55(!) позиций и резко ушел с предпоследнего места на 29-е, а заодно и победил на выборах главы республики.
Переизбравшийся с «туркменским» результатом - 96 процентов голосов избирателей - губернатор Кемеровской области Аман Тулеев добавил двенадцать позиций и расположился на 15-ом месте.
Руководителям регионов, прошедшим электоральные циклы в прошлом году, такого сверхинтенсивного пиара не требовалось, отсюда и некоторый спад среди группы уже переизбравшихся ранее глав и губернаторов.
К таковым относится и глава Башкирии. Наличие в рейтинге ФоРГО КОЛ-фактора не привел к понижению позиции Рустэма Хамитова, а в сугубо количественном рейтинге «Медиалогии» такого инструмента нет, отсюда и итоговый результат – «минус 12 позиций». В администрации главы Башкирии, кстати, постоянно подчеркивают, что не стремятся к пиару главы региона. Не поощряют сверхактивный пиар губернаторов и в Кремле и в ОНФ.
Взлет медийной активности Рустэма Хамитова этим летом был вызван фактором ШОС и БРИКС, а сейчас этот ситуативный фактор уже не действует.
Ильнур БАТЫЕВ.