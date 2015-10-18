На каких данных основываются рейтинговые оценки Рустэма Хамитова?

К таковым относится и глава Башкирии. Наличие в рейтинге ФоРГО КОЛ-фактора не привел к понижению позиции Рустэма Хамитова, а в сугубо количественном рейтинге «Медиалогии» такого инструмента нет, отсюда и итоговый результат – «минус 12 позиций». В администрации главы Башкирии, кстати, постоянно подчеркивают, что не стремятся к пиару главы региона. Не поощряют сверхактивный пиар губернаторов и в Кремле и в ОНФ.