mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На каких данных основываются рейтинговые оценки Рустэма Хамитова?

18 октября 2015, 21:11
Текущие позиции Рустэма Хамитова в рейтингах ведущих аналитических структур остаются стабильными. Фонд развития гражданского общества отмечает эффективность социальной политики в регионе, а понижение позиций главы Башкирии в рейтинге «Медиалогии» объясняется завершением истории прохождения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе.

По состоянию на середину октября 2015 года глава Башкирии имеет следующие котировки. Рейтинг эффективности губернаторов фонда развития гражданского общества (ФоРГО) – 18-ое место (+5 позиций). Рейтинг эффективности губернаторов агентства политических и экономических коммуникаций – 18-ое место и без изменений в позициях.

Рейтинг «Медиалогии» – 35-ое место (-12 позиций).

Бросается в глаза, что и АПЭК и ФоРГО ставят Рустэма Хамитова на одно и то же место. При этом методики расчета этих структур кардинально отличаются.

Если АПЭК делает акцент на политическом аспекте и публичном позиционировании, то ФоРГО оценивает качество социальной и экономической политики. Кроме того, ФоРГО применяет так называемый КОЛ-фактор и фактор аффилированности. Этот методологический инструмент применяется для учета текущей политической конъюнктуры.

Так, переизбиравшимся в сентябре главам и губернаторам, в силу политической конъюнктуры, нужна была медийная и прочая активность. Они всячески стремились продемонстрировать свою работу.

Судите сами. Малоэффективный глава Марий Эл Леонид Маркелов добавил в рейтинге «Медиалогии» 55(!) позиций и резко ушел с предпоследнего места на 29-е, а заодно и победил на выборах главы республики.

Переизбравшийся с «туркменским» результатом - 96 процентов голосов избирателей - губернатор Кемеровской области Аман Тулеев добавил двенадцать позиций и расположился на 15-ом месте.

Руководителям регионов, прошедшим электоральные циклы в прошлом году, такого сверхинтенсивного пиара не требовалось, отсюда и некоторый спад среди группы уже переизбравшихся ранее глав и губернаторов.

К таковым относится и глава Башкирии. Наличие в рейтинге ФоРГО КОЛ-фактора не привел к понижению позиции Рустэма Хамитова, а в сугубо количественном рейтинге «Медиалогии» такого инструмента нет, отсюда и итоговый результат – «минус 12 позиций». В администрации главы Башкирии, кстати, постоянно подчеркивают, что не стремятся к пиару главы региона. Не поощряют сверхактивный пиар губернаторов и в Кремле и в ОНФ.

Взлет медийной активности Рустэма Хамитова этим летом был вызван фактором ШОС и БРИКС, а сейчас этот ситуативный фактор уже не действует.

Ильнур БАТЫЕВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48