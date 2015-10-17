Власти сократят объем выделяемой населению льготной древесины

По мнению чиновников, эта древесина уходит на черный рынок, а не на реальное строительство. При том, что хвойной древесины не хватает для официальных арендаторов лесосек. Годовая вырубка хвойного леса - 800 тысяч гектаров, из них 600 – у арендаторов. Оставшиеся 200 тысяч делятся пополам, 100 - на программу домокомплект, «а на оставшиеся 100 тысяч мы кувыркаемся».