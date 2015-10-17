Власти сократят объем выделяемой населению льготной древесины

В региональном минлесхозе утверждают, что сегодня «складывается порочная практика использования древесины в предпринимательских целях, а не по целевому назначению, что приводит к истощению природного ресурса и его дефициту».
По словам министра лесного хозяйства РБ Динира Ахмедьянова, заявки на льготный лес подают граждане, на самом деле не имеющие земли для строительства, также льготный лес требует каждый член семьи.
По мнению чиновников, эта древесина уходит на черный рынок, а не на реальное строительство. При том, что хвойной древесины не хватает для официальных арендаторов лесосек. Годовая вырубка хвойного леса - 800 тысяч гектаров, из них 600 – у арендаторов. Оставшиеся 200 тысяч делятся пополам, 100 - на программу домокомплект, «а на оставшиеся 100 тысяч мы кувыркаемся».
- В свое время 150 кубов леса на человека записали в закон, так как делянок было много, промышленных арендаторов мало, а перепродажа полученного леса не запрещалась, сейчас ситуация изменилась, - говорит г-н Ахмедьянов.
Ведомство предлагает сузить круг получателей льготной древесины, чтобы получать лес могли только те, кто стоит в списках нуждающихся в жилье и имеет землю для строительства дома.
- Анализ показал, что для строительства дома 10 на 10 метров и высотой сруба 3,5 метра достаточно 110 кубометров древесины, - сказал глава минлесхоза.
Министерство предложило снизить норматив со 150 до 110 кубометров на строительство раз в 25 лет, на ремонт дома - с 50 до 25 кубов раз в пять лет.
В декабре г-н Ахмедьянов уже обращался в профильный парламентский комитет с просьбой сократить норматив, признав, что ведомство не может обеспечить все заявки от граждан. Но тогда речь шла о 100 кубометрах для строительства.
Дмитрий КОЛПАКОВ.