Хамитов предложил молодым законодателям «осовременивать» представителей власти

- Это хорошая, добротная цифра, - говорит Рустэм Хамитов. - У нас давно не было такого результата с точки зрения представительства молодежи в советах всех уровней. Этому способствовала целенаправленная работа. До начала выборов я встречался с главами муниципалитетов, городских образований, спрашивал у них: «Где молодежь? Где активные ребята? Где наше будущее? Где те люди, из которых получится следующее поколение руководителей?». Способы оправдания были разные. Мы с главами муниципалитетов и городов в этом смысле вели очень жесткую беседу.
Молодым везде у нас дорога
По словам г-на Хамитова, «есть муниципалитеты, которые сработали лучше, их около семи-восьми - там молодых депутатов больше 20 процентов по отношению к общесписочному составу депутатского корпуса».
- Пять муниципалитетов – я их не буду перечислять – имеют менее 10 процентов молодых депутатов,- посетовал глава республики. - Мы будем работать с главами этих муниципалитетов, чтобы на следующих выборах они готовили молодежь для участия в выборной кампании.
Рустэм Хамитов рассказал молодым законодателям о своем депутатском опыте.
- Я вспоминаю себя 25-летней давности, мне было 35 лет, - говорит глава РБ. - Я стал депутатом Верховного Совета БАССР – так тогда назвался этот выборный орган. Это была тяжелая предвыборная борьба. Это был 1990 год. У нас на выборном участке – а я избирался в Уфе – было пять или шесть кандидатов. Борьба была очень серьёзная. Был второй тур. В первом туре я набрал 46 или 47 процентов голосов. Во втором туре, который состоялся через две недели, мне удалось одержать победу. Результат был около 65-70 процентов голосов за мою кандидатуру.
Рустэм Хамитов уверен, что тогда «взял избирателей своей молодостью».
- Хотя рядом со мной были Герой Социалистического труда, профессор, академик, рабочий, строитель, то есть заслуженные, сильные люди, имеющие регалии, заслуги перед обществом. Я взял молодостью, - заявил он. - Я везде и всюду говорил о том, что «я молодой, буду бороться, буду отстаивать ваши интересы, уважаемые избиратели», что я и делал в течение последующих лет. Пять лет я был депутатом Верховного Совета республики. Пять лет себя позиционировал с позиции молодого, активного защитника интересов людей, которые проголосовали за меня.
Г-н Хамитов объяснил, что молодыми считаются те, кому нет 35 лет.
- Даже если 35 – это тоже молодой человек в моем понимании, но есть у нас молодые ребята, которые и в 30 лет уже чувствуют себя стариками, и в 25 лет потеряли интерес к жизни, - говорит он. - Но вы не такие. Мне очень приятно видеть вас, общаться с вами, быть среди вас, и, конечно же, я с большим удовольствием согласился на эту встречу.
Рустэм Хамитов считает, что теперь в республике есть кому отстаивать интересы молодежи.
- В сельской местности это особенно тяжело сделать, - посетовал он. - Понимаю, что подавляющее большинство депутатов, присутствующих сегодня в зале, – представители наших сельских поселений и, за редким исключением, муниципальных образований. Поэтому, отстаивая интересы молодёжи, вы создаёте фундамент и базу для последующего развития тех, кто рядом с вами, кто поверил в вас.
Он рассказал, что региону сегодня нужны спортивные площадки, небольшие и, главное, дешёвые оздоровительные комплексы, клубы, общественные пространства.
- Нам нужны территории, на которых можно собраться, пообсуждать, поговорить, спортом позаниматься, - объяснил он. - Всё это нужно, и всё это можете и будете делать в том числе и вы. И продвигать интересы молодых людей тоже будете вы. Вам нужно создавать в сельских поселениях – и не надо этого бояться – площадки, территории для технического развития ребятишек. Сегодня у нас огромное количество молодых, талантливых ребят просто-напросто не могут себя реализовать, потому что нет территорий, куда можно было бы прийти, клуба, площадки, где можно было бы пообщаться, заняться конструированием или полистать журналы. Одним словом, это тоже нужно делать и создавать.
Он посоветовал молодым законодателям сформировать программы по воспитанию молодёжи.
- Эта программа должна быть с деньгами или в виде грантов, - говорит руководитель республики. - Тем более, грантовая поддержка, грантовый подход всегда лучше, нежели «тонким слоем» всем раздать по пять рублей и никакого результата не получить. Грант должен быть серьёзным – три, пять, десять миллионов рублей, чтобы можно было «под ключ» реализовать проект, который будет использоваться для работы с молодежью. Пусть это будет спортивная площадка или маленький технопарк, где есть новые, современные технологии, для ребятишек, которые проживают в этом селе.
Обещания надо выполнять
Руководитель республики объяснил молодым депутатам, что «самое тяжёлое начинается после выборов».
- Депутат – человек, обременённый доверием людей, - сказал он. - Люди доверили вам эту ответственную и важную работу. Люди вправе спрашивать с вас, что вы сделали, как вы трудитесь, какие задачи решаете. Наверняка в ходе предвыборной кампании возникали десятки, сотни, тысячи вопросов, которые нужно решать на местном уровне, если речь идет о сельском поселении, или на уровне муниципалитета, если речь идет об административном районе или городе.
Рустэм Хамитов уверен, что «эти обещания нужно выполнять, причём так, чтобы не краснеть перед людьми».
- Понятно, что эти обещания повлекут за собой в том числе поиск ресурсов, средств, финансов, - рассуждает он. - Эти деньги надо будет находить, а денег на сегодняшний день, как вы знаете, в бюджетах всех уровней немного. Их хватает на то, чтобы нормально, спокойно жить, развиваться, но сверх тех возможностей, которые у нас есть, мы предоставить ресурсы не можем. Значит надо деньги зарабатывать. А с этим совсем плохо, потому что есть территории в Российской Федерации, которые исторически предназначены для зарабатывания ресурсов. В их числе – Москва, большая городская территория, на которой располагаются центральные офисы крупных компаний, там большие налоги. Есть у нас нефтяные регионы, где небольшое количество проживающих людей добывает значительное количество нефти и газа. А наша республика относится к числу старопромышленных регионов.
Руководитель региона напомнил, что в Башкирии «было активное развитие промышленного производства в 1950-1970-е годы, и в целом структура промышленного производства сформировалась».
- В ближайшее время мы не видим возможностей для строительства мегакрупных объектов, таких как «Башнефть», Стерлитамакский нефтехимический завод, «Газпром нефтехим Салават», других масштабных проектов, - поделился он. - У нас идут стройки, но их нельзя отнести к числу мегапроектов, которые стоят десятки миллиардов рублей или даже долларов. Поэтому у нас экстенсивный путь развития завершен.
Зато, по мнению г-на Хамитова, «сейчас начинается интенсивный путь развития».
- Нам нужны высокие технологии, модернизация производства, современные предприятия с малым количеством работников и с высочайшей выработкой на человека, а это опять же современные технологии, - сообщил он молодым преобразователям мира. - Нам нужна модернизация сельского хозяйства, где выработка на человека исчислялась бы миллионами рублей. У нас сегодня в сельском хозяйстве выработка на одного человека – 700 тысяч рублей. Это в крупном хозяйстве. В фермерском хозяйстве – 500 тысяч рублей. В личном подсобном хозяйстве человек производит совсем немного, и там выработка очень низкая. Нам нужна современная перестройка всего экономического механизма, экономического производства в нашей республике. Там мы можем получить ресурсы, заработать деньги.
Глава РБ сообщил, что «это тоже потребует значительных денег, значительных усилий, инвестиций и финансирования».
- Но мы должны уметь находить такого рода финансовые потоки, - считает он. - Не только и не столько за счёт государства, сколько за счёт привлечения частных инвесторов, поиска дешёвых денег в разного рода источниках, таких, как фонды, венчурные компании, другие структуры, которые сегодня занимаются финансированием. Но это уже требует совсем другого мышления – вашего в том числе и нашего с точки зрения правительства.
Где искать деньги
Рустэм Хамитов предостерег молодых депутатов от самого простого решения – уповать на бюджет.
- Бюджет республики на сегодняшний день – 100 млрд рублей, - говорит он. - Консолидированный бюджет, включающий бюджеты республики, бюджеты муниципалитетов и городов плюс субвенции и субсидии, которые поступают из федерального центра, – это примерно 140-150 млрд рублей. А расходуем мы сегодня 170 млрд рублей. 20 млрд – дефицит нашего консолидированного бюджета. Эти деньги надо находить. Мы каждый год за счёт разных ухищрений, дополнительных доходов получаем эти 20 млрд рублей и сводим концы с концами. Но живём мы «в натяг», и ресурсов у нас больших нет. Хотя наша республика, безусловно, входит в «зеленую», спокойную зону по финансовому обеспечению.
Руководитель Башкортостана рассказал, что «министерство финансов и правительство Российской Федерации отмечают регион с лучшей стороны».
- У нас нет больших долгов. Мы никому ничем не обязаны сверх меры, - констатирует он. - Есть кредиты, но они небольшие – примерно 20-25 млрд рублей. Это немного. Есть регионы, которые имеют кредиты и долги, равные по масштабам бюджету этого субъекта Российской Федерации. У нас с вами только 25 процентов от бюджета республики. Ресурсов у нас с вами не так много. Нам нужны дополнительные источники финансирования. Их могут создать только новые производства, современные технологии, современные предприятия, современные представления о том, как должно работать сельское хозяйство, промышленное производство.
Г-н Хамитов полагает, что «от молодых депутатов зависит многое».
- Вы – генератор преобразований в обществе. Других людей нет, - признался он. - В этом смысле мы с вами единомышленники, коллеги. Я к вам и обращаюсь, как к коллегам. Мы будем работать вместе с вами рядом, помогая друг другу. Понятно, что власть не оставит депутатский корпус один на один со всеми проблемами, которые есть в сельской местности, в районе, в городе. Конечно же, мы вместе с вами будем стараться решать эти проблемы. Всё зависит от вас. Если займёте позицию «моя кочка маленькая, с неё ничего не сделаешь», то реально так и будет.
Глава республики напомнил, что сегодня в Башкирии есть несколько проектов по модернизации села.
- Они подкреплены финансово, - сообщил он. - Мы сегодня сельским поселениям ежеквартально направляем 125 тысяч рублей, а в год это 500 тысяч рублей – небольшие деньги, но все-таки они есть – для того, чтобы благоустроить сельское поселение. И в течение нескольких лет эта сумма увеличивается. И увеличится в последующие годы.
Вы должны смотреть в том числе, как расходуются эти деньги. Должен быть контроль, но контроль не избыточный. Он должен быть в форме оказания помощи, поддержки, поиска направлений, по которым можно использовать эти деньги.
Глава РБ посоветовал искать ресурсы «по копеечке».
- Можно и нужно привлекать частный капитал, - убежден он. - Мы же все хорошо знаем, что рядом с нами живут – и среди вас тоже есть такие – успешные люди в плане реализации бизнес-проектов. Почему бы не помочь родному селу, муниципалитету в продвижении именно современных идей, создании комфортных условий для развития молодёжи в сельской местности или муниципалитете? Почему только под давлением эти люди начинают направлять ресурсы? Это неправильно, неверно.
Мы наш, мы новый мир построим
Рустэм Хамитов считает, что пришло время создавать «основы и фундамент нового мира».
- Мы сегодня говорим о росте патриотизма, - перечисляет он. - Мы сегодня прививаем молодым людям любовь к своей стране. Мы перестали преклоняться перед Западом, как в 1990-е годы или ещё десять лет назад, в смысле культуры, идеологии, вседозволенности. Мы – другие. У нас свой путь. Вы, молодые депутаты – основа того, о чём я говорю, основа перемен, модернизации, новых подходов.
Глава республики предложил молодым законодателям «осовременивать» остальных представителей власти в Башкортостане.
- У нас примерно 2 200 молодых людей, специалистов работают в органах республиканской исполнительной власти, - говорит он. - У нас 2800 молодых людей работают в органах муниципальной власти. Это 5000 человек. И вас – 1200 человек. Это 6 200 молодых людей работают в органах власти на всех уровнях. Это целая армия, колоссальная сила. Конечно же, вы обязаны объединиться, работать совместно, генерировать и давать нам новые идеи, новые импульсы. Нас, старшее поколение, осовременивать. Нам предлагать современные интересные проекты, чтобы мы тоже расширяли свои горизонты, коридор видения того, что нам нужно делать.
Рустэм Хамитов, как «старший товарищ», дал советы молодым депутатам.
- Если вы будете активны, настойчивы, по-хорошему настырны, то тогда появятся и результаты. Здесь надо действовать решительно, - объяснил он. - Когда вы чувствуете свою правоту, не надо оглядываться назад. В то же время не надо, конечно, и лоб расшибать о стену – это тоже нехороший приём работы. Но быть последовательными и настойчивыми вы обязаны.
Кроме того Рустэм Закиевич напомнил собравшимся, что они – представители поколения, которое можно назвать «3D».
- Вы по-другому видите этот мир. Вы ещё застанете время, когда многие вещи будут печататься на этих 3D-принтерах – от одежды, предметов быта до домов, - сказал он. - Я буквально недавно прочитал о том, что в Китае уже создана технология, которая позволяет за 24 часа печатать на 3D-принтере жилой дом площадью 200 квадратных метров себестоимостью 5 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это 300 тысяч рублей. Кто бы хотел иметь такой принтер у себя в районе? Да все. За 300 тысяч рублей отпечатал себе дом. Не понравилось – напечатал другой, третий. Вы – 3D-поколение. И если мы не будем привлекать ребятишек к этому технологическому процессу с детства, если мы их не научим, если они так и будут бегать по нашим улицам, не зная ничего, то, конечно, у нас перспективы не будет.
Рустэм Хамитов рассказал, что «в своё время много поездил по миру, был во многих странах, в том числе в сельской местности».
- Заметил, что в европейских странах в каждой небольшой деревушке обязательно есть площадь или площадка под навесом или в виде маленького кафе, где вечером народ собирается посидеть, поговорить о том, о сём, - вспоминает он. - Есть взрослые, рядом бегают ребятишки, во что-то играют. И это всё настолько естественно, что самому хочется присоединиться к ним, поговорить. А у нас, в нашей культуре ещё нет такого, когда ежедневно старшее, среднее, младшее поколение вместе в добром, спокойном, разумном варианте ведут общение между собой. Не в поучительном, не в назидательном плане – «иди сделай то, принеси это», а как коллеги, товарищи общаются между собой. Это создаёт, конечно, очень хорошую, красивую культурную атмосферу.
Также в зарубежных поездках Рустэм Хамитов заметил, что «территория религиозных организаций используется как общественное пространство».
- Туда приходят люди, общаются. Там проводят концерты. Ребятишки играют в футбол на территории храмов, - объясняет он. - И никого это не удивляет, никто не раздражается, потому что это тоже своеобразный очаг культуры. В одном населённом пункте я видел прямо на территории религиозного центра – приехал театр и идёт отнюдь не религиозная постановка, а обычная, из репертуара наших театров. Школы задействованы по максимуму. У нас есть заброшенные школы, заброшенные помещения. Построили на 300 ребятишек школу, а она сегодня не заполнена. Её можно использовать как культурное пространство, как территорию, на которой можно осуществлять такие встречи.
Рустэм Хамитов еще раз напомнил собравшимся, что они теперь «власть, пусть небольшая, не с громадными полномочиями».
- Но это очень хорошо, что в вашем возрасте вы уже нормально, хорошо начинаете старт своей карьеры. Для кого-то – политической, для кого-то – административной, для кого-то, может быть, – общественной, - полагает глава РБ. - Вы должны быть честными по отношению к себе, перед людьми, которые вам эту власть доверили. Вы, молодые, должны быть креативными. Должны быть людьми, которые постоянно дают новую энергию. Ей подпитываются все, кто рядом с вами.