Хамитов предложил молодым законодателям «осовременивать» представителей власти

- Вы по-другому видите этот мир. Вы ещё застанете время, когда многие вещи будут печататься на этих 3D-принтерах – от одежды, предметов быта до домов, - сказал он. - Я буквально недавно прочитал о том, что в Китае уже создана технология, которая позволяет за 24 часа печатать на 3D-принтере жилой дом площадью 200 квадратных метров себестоимостью 5 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это 300 тысяч рублей. Кто бы хотел иметь такой принтер у себя в районе? Да все. За 300 тысяч рублей отпечатал себе дом. Не понравилось – напечатал другой, третий. Вы – 3D-поколение. И если мы не будем привлекать ребятишек к этому технологическому процессу с детства, если мы их не научим, если они так и будут бегать по нашим улицам, не зная ничего, то, конечно, у нас перспективы не будет.