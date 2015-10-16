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В Уфе судебные приставы готовятся к выкорчевке фонарей в сквере имени Пушкина

17 октября 2015, 00:26
Не может получить деньги за сделанную работу по благоустройству столицы Башкирии компания «Уфа Механика», в качестве субподрядчика устанавливавшая фонари в сквере Пушкина. Контракт на благоустройство сквера заключили с белебеевской фирмой «Жилпромстрой», а «Уфа Механика» поставляла чугунные светильники, произведенные Каслинским заводом архитектурно-художественного литья. Субподрядчик не получил деньги за 36 фонарей стоимостью по 93,4 тысячи рублей за штуку.

В июне АС РБ обязан должника вернуть кредиторам 36 городских светильников - предприниматели сами попросили суд отдать долг художественными изделиями, так как не были уверены, что смогут дождаться денег от фирмы, по их словам, находящейся на грани банкротства. Однако решение арбитража до сих пор не исполнено судебными приставами, которые, скорее всего, не представляют, как можно выкорчевывать в центре Уфы фонари.

Но в мэрии столицы Башкирии уверены, что деньги за работу выплатили полностью.

- Управление коммунального хозяйства и благоустройства полностью рассчиталось с генеральным подрядчиком. Таким образом, администрация выполнила все свои обязательства по работам, связанным с благоустройством на улице Пушкина, - заявил «МКС» пресс-секретарь мэрии Камиль Юлаев. - Сейчас вопросы на уровне хозяйствующих субъектов, то есть, как мы понимаем, есть определенные проблемы во взаимоотношениях генерального подрядчика с субподрядной организацией. Во взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов администрация вмешиваться не может.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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