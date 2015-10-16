В Уфе судебные приставы готовятся к выкорчевке фонарей в сквере имени Пушкина

В июне АС РБ обязан должника вернуть кредиторам 36 городских светильников - предприниматели сами попросили суд отдать долг художественными изделиями, так как не были уверены, что смогут дождаться денег от фирмы, по их словам, находящейся на грани банкротства. Однако решение арбитража до сих пор не исполнено судебными приставами, которые, скорее всего, не представляют, как можно выкорчевывать в центре Уфы фонари.