Депутаты сельсовета Чесноковки подарили должность осужденному чиновнику

В 2009 году сельский начальник посчитал такой способ получения денег не слишком удобным, и зарплата несуществующего водителя стала перечисляться на банковскую карту. Следователи посчитали, что с апреля 2007 по ноябрь 2012 года глава сельской администрации незаконно получил 650 тысяч рублей. Уголовный кодекс квалифицирует этот проступок чиновника, как растрату бюджетных средств, а уведенную сумму – как «крупный размер», отягчающий действия г-на Хабибуллина. Тем не менее, суд не стал строго наказывать главу сельсовета – за свой проступок он заплатил государству 200 тысяч рублей и… остался в своем кресле.