Депутаты сельсовета Чесноковки подарили должность осужденному чиновнику

Напомним, Радика Хабибуллина признал виновным в коррупционных преступлениях суд Уфимского района. Мужчину приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. На время расследования уголовного дела суд отстранял чиновника от занимаемой должности.
Как установил суд, руководитель Чесноковского сельсовета Уфимского района Башкирии, одновременно являющийся местным депутатом, еще в 2007 году оформил водителем своего приятеля и стал начислять ему заработную плату – по 9558 рублей в месяц. Табели рабочего времени «работы» шофера-фантома глава сельсовета заполнял лично. На самом деле сельскому чиновнику от товарища нужны были только паспортные данные – водитель лишь числился в штате сельской администрации, а начисленное другу жалование г-н Хабибуллин забирал из бухгалтерии сам, получив от знакомого доверенность.
В 2009 году сельский начальник посчитал такой способ получения денег не слишком удобным, и зарплата несуществующего водителя стала перечисляться на банковскую карту. Следователи посчитали, что с апреля 2007 по ноябрь 2012 года глава сельской администрации незаконно получил 650 тысяч рублей. Уголовный кодекс квалифицирует этот проступок чиновника, как растрату бюджетных средств, а уведенную сумму – как «крупный размер», отягчающий действия г-на Хабибуллина. Тем не менее, суд не стал строго наказывать главу сельсовета – за свой проступок он заплатил государству 200 тысяч рублей и… остался в своем кресле.
В республиканском надзорном ведомстве посчитали это нарушением законодательства о коррупции и обратились в суд с требованием убрать с руководящего поста проштрафившегося чиновника. Суд признал незаконными действия депутатов, не пожелавших расставаться с Радиком Хабибуллиным, и отправил в отставку проштрафившегося главу сельсовета.