Школы Башкирии смогут претендовать на гранты для развития электронного обучения

Рустэм Хамитов поручил министру образования РБ Гульназ Шафиковой и республиканскому госкомитету по информатизации разработать пакет документов, регламентирующих присуждение грантов, опираясь на опыт башкирского минкульта. Подготовить соответствующий указ г-н Хамитов поручил администрации главы республики.
– Так же, как через министерство культуры мы на сегодняшний день добились через грантовую систему яркого увеличения значимых культурных событий, так и через систему грантов мы не то чтобы подтянем материальную базу – за тридцать миллионов рублей много не сделаешь, но в целом сформируем понятный, ясный тренд, как школы должны развиваться. Тогда мы получим передовиков, получим людей, которые на сегодняшний день будут хорошо и активно работать в этой части, - выразил уверенность Рустэм Закиевич.
Претендовать на получение гранта главы Башкортостана смогут передовые средние образовательные учреждения региона, на базе которых за счет полученных средств будет создана развитая система электронного образования. Ведь, по словам Рустэма Хамитова, одной из основных причин медленного разворота школ к новым образовательным моделям является сегодня «отсутствие четкого понимания того, как необходимо организовать учебный процесс с использованием возможностей электронного образования».
– Тридцать миллионов мы с вами найдем. Дело это нужное и важное, - подчеркнул он. – С 2016 года этот грант должен начать работать.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.