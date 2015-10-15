Школы Башкирии смогут претендовать на гранты для развития электронного обучения

– Так же, как через министерство культуры мы на сегодняшний день добились через грантовую систему яркого увеличения значимых культурных событий, так и через систему грантов мы не то чтобы подтянем материальную базу – за тридцать миллионов рублей много не сделаешь, но в целом сформируем понятный, ясный тренд, как школы должны развиваться. Тогда мы получим передовиков, получим людей, которые на сегодняшний день будут хорошо и активно работать в этой части, - выразил уверенность Рустэм Закиевич.