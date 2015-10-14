В Уфе рассылают квитанции с новыми платежами за общедомовые нужды

УЖХ Уфы, координирующее восемь муниципальных управляющих компаний, сегодня для комментариев недоступно.
Свое объяснение ситуации дал «МКС» председатель общественного совета по контролю в сфере ЖКХ в Орджоникидзевском районе Уфы Вячеслав Хабибуллин.
По мнению общественника, почти год общедомовые нужды по воде были заморожены, а теперь уфимцы получили все, что им «причитается».
- ОДН на холодное и горячее водоснабжение искусственно сдерживались до окончания саммитов и сентябрьских выборов, - полагает он. - С октября такая необходимость отпала. Управляющие организации с успехом проиграли коммунальным поставщикам все суды, в том числе по химочищенной воде «БашРТС», в связи с чем жители получат еще и бешенные счета за отопление. Увы, администрация не блюдет интересы горожан. Чиновники, видимо, искренне верят, что средняя зарплата в городе 34 тысячи рублей, а потому горожанам ничего не стоит оплатить мифические «общедомовые нужды». Уверен, ни один уфимец так для себя не понял, за что он платит.
Как считает черниковский общественник, исправить ситуацию силами простых людей невозможно – у коммунальных компаний непомерные аппетиты, а муниципальные жилищники пассивны.
К тому же свежие расчеты укладываются в норматив, определенный постановлением № 354 правительства России, по которому ОДН должен быть не больше шести процентов от потребленного ресурса.
- Нас снова ставят перед фактом – платить. Иначе пени, суды, доска позора злостного неплательщика. И совсем неважно, реальные ли это потребления, или высосанные из пальца долги, - говорит г-н Хабибуллин.
Дмитрий КОЛПАКОВ.