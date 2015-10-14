В Уфе рассылают квитанции с новыми платежами за общедомовые нужды

- ОДН на холодное и горячее водоснабжение искусственно сдерживались до окончания саммитов и сентябрьских выборов, - полагает он. - С октября такая необходимость отпала. Управляющие организации с успехом проиграли коммунальным поставщикам все суды, в том числе по химочищенной воде «БашРТС», в связи с чем жители получат еще и бешенные счета за отопление. Увы, администрация не блюдет интересы горожан. Чиновники, видимо, искренне верят, что средняя зарплата в городе 34 тысячи рублей, а потому горожанам ничего не стоит оплатить мифические «общедомовые нужды». Уверен, ни один уфимец так для себя не понял, за что он платит.