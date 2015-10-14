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Рустэм Хамитов будет позиционировать республику как надежный регион

14 октября 2015, 22:27
Спич Рустэма Хамитова в преддверии Дня республики свидетельствует, что нынешние элиты по-иному будут позиционировать место региона в Российской Федерации. Парад суверенитетов и региональные тяжеловесы – это уже часть истории, а республика – это настоящее. И у этого настоящего есть начало, о котором напоминает этот праздник. Но не только. Это еще и время подведения итогов. Этим и занялся Рустэм Хамитов в минувшую пятницу.

Отношение ко Дню республики в обществе неоднозначное. Например, газета «Отечество» в лице своего главного редактора Сергея Кузнецова выступила с критической статьей «Праздник празднику рознь» по этому поводу. Позиция «отечественников» такова: праздник этот ассоциируется с суверенитетом, а суверенитет с сепаратизмом и бабаизмом.

Их логику, косвенно, подтверждают и сами башкирские националисты, которые в этот день обычно выступают со своими «громкими» заявлениями, подчеркивая, что это важный день их календаря.

Однако Рустэм Хамитов в своей речи назвал республику «надежной опорой великой России». Это интересный, и думается, не случайный концепт для внешнего позиционирования региона. Причем на долгую перспективу.

Он предполагает, что Башкортостан в отличии от других национальных республик имеет собственный экономический базис и приносит центру деньги, а не дополнительные расходы, свободен от националистических настроений и не демонстрирует склонности к сепаратизму.

Все эти слагаемые были и так известны, однако концепт «надежная Башкирия» их синтезирует в единое целое. То есть вместо идеологемы «суверенитета», разъединявшего общество на сегменты и вводившее пресловутое понятие «титульный этнос», предлагается «надежный Башкортостан».

То есть регион самобытный с собственной этнокультурной спецификой, но этот регион «надежный» - читай – «не Дагестан».

Основания для такого позиционирования есть. Во-первых, оно не ведет к расслоению общества по этническому признаку. Во-вторых, дает возможность капитализировать межнациональное согласие.

По рейтингам социально-политической устойчивости, проведенным фондом «Петербургская политика», Башкирия устойчиво входит в группу лидеров. Этот фактор стабильности региона власти, похоже, собираются позиционировать для привлечения инвестиций и прочих преференций. Думается, не лишним будет концепт и в диалоге с центром, который для развития республики крайне необходим.

Александр КРАСОВСКИЙ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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