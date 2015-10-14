Рустэм Хамитов будет позиционировать республику как надежный регион

Спич Рустэма Хамитова в преддверии Дня республики свидетельствует, что нынешние элиты по-иному будут позиционировать место региона в Российской Федерации. Парад суверенитетов и региональные тяжеловесы – это уже часть истории, а республика – это настоящее. И у этого настоящего есть начало, о котором напоминает этот праздник. Но не только. Это еще и время подведения итогов. Этим и занялся Рустэм Хамитов в минувшую пятницу.