Рустэм Хамитов будет позиционировать республику как надежный регион

Отношение ко Дню республики в обществе неоднозначное. Например, газета «Отечество» в лице своего главного редактора Сергея Кузнецова выступила с критической статьей «Праздник празднику рознь» по этому поводу. Позиция «отечественников» такова: праздник этот ассоциируется с суверенитетом, а суверенитет с сепаратизмом и бабаизмом.
Их логику, косвенно, подтверждают и сами башкирские националисты, которые в этот день обычно выступают со своими «громкими» заявлениями, подчеркивая, что это важный день их календаря.
Однако Рустэм Хамитов в своей речи назвал республику «надежной опорой великой России». Это интересный, и думается, не случайный концепт для внешнего позиционирования региона. Причем на долгую перспективу.
Он предполагает, что Башкортостан в отличии от других национальных республик имеет собственный экономический базис и приносит центру деньги, а не дополнительные расходы, свободен от националистических настроений и не демонстрирует склонности к сепаратизму.
Все эти слагаемые были и так известны, однако концепт «надежная Башкирия» их синтезирует в единое целое. То есть вместо идеологемы «суверенитета», разъединявшего общество на сегменты и вводившее пресловутое понятие «титульный этнос», предлагается «надежный Башкортостан».
То есть регион самобытный с собственной этнокультурной спецификой, но этот регион «надежный» - читай – «не Дагестан».
Основания для такого позиционирования есть. Во-первых, оно не ведет к расслоению общества по этническому признаку. Во-вторых, дает возможность капитализировать межнациональное согласие.
По рейтингам социально-политической устойчивости, проведенным фондом «Петербургская политика», Башкирия устойчиво входит в группу лидеров. Этот фактор стабильности региона власти, похоже, собираются позиционировать для привлечения инвестиций и прочих преференций. Думается, не лишним будет концепт и в диалоге с центром, который для развития республики крайне необходим.
Александр КРАСОВСКИЙ.