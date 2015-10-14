Поджигателям дома на улице 8 марта, если их поймают, грозит до пяти лет заключения

Злополучный дом стал камнем преткновения между мэрией столицы Башкирии и застройщиком, выигравшем этот участок на конкурсе. Земля попала в федеральную программу расселения и в администрации Уфы решили, что теперь этот земельный надел застроят муниципальными силами. Но в суде отстоять свою точку зрения не смогли. Для того, чтобы расселить жителей из построенного еще в 1951 году дома, требовалось решение городских властей, признающих здание непригодным для проживания. Но из-за судебной тяжбы такого документа не появилось и сегодня жители сгоревшего барака решили, что их жизни «разменяли».