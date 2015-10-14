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Поджигателям дома на улице 8 марта, если их поймают, грозит до пяти лет заключения

14 октября 2015, 22:30
В отделе полиции Советского района Уфы возбудили уголовное дело по факту поджога двухэтажного жилого дома № 24/4 на улице 8 марта. Напомним, дом загорелся в ночь с 9 на 10 октября – в 2.46 неизвестные запалили лестничную клетку. Пострадали коридоры жилищ на первом этаже и входные двери всех квартир на втором. Женщину-инвалида, проживавшую на первом этаже, эвакуировали через окно, а 55-летний Михаил Федотов, оказавшийся в огненном капкане на втором – задохнулся в дыму и погиб. Без крова осталось 22 человека.

Злополучный дом стал камнем преткновения между мэрией столицы Башкирии и застройщиком, выигравшем этот участок на конкурсе. Земля попала в федеральную программу расселения и в администрации Уфы решили, что теперь этот земельный надел застроят муниципальными силами. Но в суде отстоять свою точку зрения не смогли. Для того, чтобы расселить жителей из построенного еще в 1951 году дома, требовалось решение городских властей, признающих здание непригодным для проживания. Но из-за судебной тяжбы такого документа не появилось и сегодня жители сгоревшего барака решили, что их жизни «разменяли».

- Все к чему ты стремился долгие годы, в одночасье оказалось каким-то малозначительным фактом в сравнении с тем, что твоего ребенка вместе с тобой какие-то предприимчивые люди решили сжечь заживо, - написал в соцсетях пресс-секретарь футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный, дочь которого пострадала на пожаре и попала в реанимацию.

Жители вывезли из дома ценные вещи, несмотря на то, что муниципальные власти заявили, что восстановят здание.

- Ведь раз дом устоял, значит, его снова подожгут, потому что это - как явление природы, перед сносом дома в Уфе имеют тенденцию к возгоранию, - уверен г-н Тыртышный.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе УВД Уфы, сегодня против пока неустановленных поджигателей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленном уничтожении имущества путем поджога, повлекшем смерть человека»). В случае, если злоумышленников найдут, и они предстанут перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела ведутся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и подозреваемые.

Между тем, вчера на пепелище приехал генеральный директор ХК «Салават Юлаев» и депутат Госсобрания РБ Александр Семак, когда-то живший в этой двухэтажке, чтобы морально поддержать своих бывших соседей и друзей детства.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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