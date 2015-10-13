В поликлиниках Уфы – 250 тысяч пациентов из пригородных районов

- 250 тысяч не уфимцев ходят в поликлиники, - говорит г-н Ялалов. - Нам нужно построить 20 и реконструировать 25 школ. Это чтобы войти в норматив и уйти от второй смены. И то, построив три школы взамен закрытой 51-й в Инорсе – мы не приостановим процесс. По статистике в Уфе 1 млн 116 тысяч жителей, но мы считаем, что реально уже 1 млн 200 тысяч. Они не регистрируются, приезжают на заработки, потребляют городские ресурсы. Это проблема всех крупных городов, и Уфа не исключение.