В поликлиниках Уфы – 250 тысяч пациентов из пригородных районов

- Вот статистика – наполняемость детсадов по итогам 2014 года - 50 процентов, при том, что 100 процентов путевок раздали, - говорит он. - Фактически путевки берутся не для того чтобы каждый день ребенка водить. Два-три дня поводили, и к бабушке, или еще куда.
По мнению г-на Ялалова, «это неэффективное использование детских садов».
- В моем понимание загрузка должна быть 80 процентов, - полагает он. - Даже в советское время такой низкой загрузки не было. Фактически детские сады наполовину своей мощности работают.
Нагрузку на сеть муниципальных садиков, по мнению мэра, создали семьи, приезжие из районов.
- Уфимские детские сады посещают 5,5 тысяч детей жителей 39 районов республики, не проживающих в столице Башкирии, - сообщает Ирек Ишмухаметович. - Средний детский сад – 100 человек, получается, что 55 детсадов заняты не жителями Уфы. С правовой точки зрения, отобрать путевки у них нельзя. Жители из районов приезжают на заработки, ребенок устраивается в детсад. Если убрать 5,5 тысяч детей, еще останется свободных 2,5 тысячи мест.
По мнению г-на Ялалова, процесс ежедневной маятниковой миграции из пригородных районов растет последние три года.
- Иглинский, Кушнаренковский, Кармаскалинский, Уфимский районы - поселки вокруг Уфы без социалки, - говорит сити-менеджер. - Помните, остановили строительство выезда из Демы по требованию жителей, уверявших, что не могут водить детей в детский сад. Так остановили жители Чишминского района, а не жители Демы. Мы потеряли полмиллиарда рублей инвестиций из федерального бюджета. Сейчас был бы выезд шикарный.
По подсчетам мэра, в радиусе 50 километров от Уфы «люди возят детей в наши школы и детсады».
- 250 тысяч не уфимцев ходят в поликлиники, - говорит г-н Ялалов. - Нам нужно построить 20 и реконструировать 25 школ. Это чтобы войти в норматив и уйти от второй смены. И то, построив три школы взамен закрытой 51-й в Инорсе – мы не приостановим процесс. По статистике в Уфе 1 млн 116 тысяч жителей, но мы считаем, что реально уже 1 млн 200 тысяч. Они не регистрируются, приезжают на заработки, потребляют городские ресурсы. Это проблема всех крупных городов, и Уфа не исключение.
Дмитрий КОЛПАКОВ.