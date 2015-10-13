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Игорь Николаев отметит 55-летие в Уфе презентацией нового альбома

13 октября 2015, 15:49
В рамках юбилейного тура, посвященного 55-летию «Великого маэстро», 24 октябряв уфимском Конгресс-холле Игорь Николаев выступит с большим сольным концертом. В программе праздничного концерта прозвучат лучшие и новые песни. К своему юбилею музыкант приурочил и выпуск очередного альбома «Линия жизни», в который вошли новые сольные и дуэтные песни музыканта, а также инструментальный саундтрек, написанный композитором для голливудской драмы Say it in Russian.

Игорь Николаев начал свою сольную карьеру исполнителя в 1986 году, сегодня он – заслуженный деятель искусств РФ, один из лучших авторов песен на российской эстраде, композитор, поэт, певец, продюсер, неоднократный обладатель престижных музыкальных наград: «Песня года», «Овация», «Золотой граммофон», премий за вклад в российское музыкальное искусство.

Автор более ста хитов, песни которого знают и любят от мала до велика, раскроет все грани своего таланта перед уфимским зрителем.

Билеты на концерт Игоря Николаева в Уфе от 1500 до 4000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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