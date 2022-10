Игорь Николаев отметит 55-летие в Уфе презентацией нового альбома

В рамках юбилейного тура, посвященного 55-летию «Великого маэстро», 24 октябряв уфимском Конгресс-холле Игорь Николаев выступит с большим сольным концертом. В программе праздничного концерта прозвучат лучшие и новые песни. К своему юбилею музыкант приурочил и выпуск очередного альбома «Линия жизни», в который вошли новые сольные и дуэтные песни музыканта, а также инструментальный саундтрек, написанный композитором для голливудской драмы Say it in Russian.