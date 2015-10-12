В Уфе на освободившихся территориях продолжится уплотнительная застройка

- Каждый трактует термин точечной застройки по-своему, - уверен глава Уфы Ирек Ялалов. - В моем понимании, точечная застройка, которую я остановил в городе – строительство объекта в сложившемся квартале – внутри двора. А есть объекты, получившие разрешение на строительство 3-5 лет назад, пристраиваемые к жилым домам, как правило, небольшие магазины и офисы - это не является элементом точечной застройки.
Как утверждает г-н Ялалова, в уфимской мэрии, «наоборот, приветствуется, когда на каждом метре территории появляется хозяин».
- В Черниковке, где масштабно сносим ветхое и аварийное жилье, люди считают, что мы затрагиваем их интересы. Но все СНиПы соблюдены, - сказал он.
Сити-менеджер заметил, что нормальным разрешением спора является решение суда, а не эмоции.
- И пока мы ни одного суда не проиграли. И выигрываем на раз-два в первой же инстанции. Последние годы проблема точечной застройки переместилась в область юриспруденции, и видеть руку муниципалитета в каждом объекте неправильно, - считает он.
Дмитрий КОЛПАКОВ.