В Уфе на освободившихся территориях продолжится уплотнительная застройка

Власти Уфы еще раз обозначили свою позицию по так называемой «точечной» или «уплотнительной» застройке: земля до безграничности вокруг жилых домов не может принадлежать их жителям, и, если не нарушаются СНиПы – строить можно. Напоминание актуально с учетом массовой кампании по сносу гаражей в жилых кварталах, где на высвободившейся территории может развернуться строительство небольших офисов или магазинов.