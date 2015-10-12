На выборах в Госдуму «ЕР» выступит единым, но не общероссийским народным фронтом

Последние заявления секретаря генсовета Сергея Неверова свидетельствуют, что партия будет ужесточать требования к кандидатам, дабы исключить из нее непопулярных в обществе лиц. Также берется курс на усиление профессионализма кандидатов от «ЕдРа», которые должны быть политкорректными по всем параметрам. Учитывая то, что половина депутатов Госдумы будет избрана по одномандатным округам, такая ситуация представляется логичной.
На состоявшемся в сентябре собрании партактива был сформирован регламент проведения внутрипартийного голосования в 2016 года. «Единороссы» приняли решение о применении единого агитационного бренда, который будет обязательным для всех участников праймериз (продлятся с февраля по май 2016-го). Также сообщается, что в партии будут разрабатывать единые визуальные фоны, шрифты, эмблемы и прочую айдентику.
Таким образом, судя по текущему положению дел, ОНФ так и останется инструментом контроля за региональными элитами и продвижения бренда под названием «Владимир Путин», а не акселератором рейтингов «Единая Россия». Возможно, в партии власти уверенны в своем превосходстве над оппонентами и не видят смысла задействовать тяжелую артиллерию.
Впрочем, похоже, замруководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин не считает необходимым добиваться тотального доминирования «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Скорее всего, считается, что вполне достаточно будет простого «арифметического» большинства. Такая конфигурация оставляет простор для других партий, однако их политическая активность, как на федеральном уровне, так и в регионах, пока явно не позволяет говорить о том, что хоть какая-то партия из системной, несистемной и любой оппозиции способна увеличить свой электорат.
Александр КРАСОВСКИЙ.