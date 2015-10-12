На выборах в Госдуму «ЕР» выступит единым, но не общероссийским народным фронтом

Впрочем, похоже, замруководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин не считает необходимым добиваться тотального доминирования «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Скорее всего, считается, что вполне достаточно будет простого «арифметического» большинства. Такая конфигурация оставляет простор для других партий, однако их политическая активность, как на федеральном уровне, так и в регионах, пока явно не позволяет говорить о том, что хоть какая-то партия из системной, несистемной и любой оппозиции способна увеличить свой электорат.