Жениха, ехавшего к невесте на никах, вместо свадьбы проводили в последний путь

22-летний молодой человек, сидевший на заднем сиденье, умер сразу от травм, несовместимых с жизнью – он вылетел от удара через стекло. А его товарищ, находившийся спереди, скончался по дороге в больницу – несчастного зажало между дверей. Еще трое молодых людей, среди которых две девушки и сам водитель «Лады Гранта», попали в реанимацию, но сегодня пришли в себя. В тяжелом состоянии находится и шофер микроавтобуса.
Ирония судьбы заключается в том, что погибший парень ехал к своей девушке в Киргиз-Мияки, чтобы прочитать никах. Пара готовилась к свадьбе, а все пассажиры в отечественной машине должны были стать свидетелями мусульманского обряда, назначенного на 10 октября. Но вместо церемонии бракосочетания невеста проводила своего жениха в последний путь – 11 октября молодых людей похоронили.