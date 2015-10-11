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Жениха, ехавшего к невесте на никах, вместо свадьбы проводили в последний путь

11 октября 2015, 22:31
Вечером 9 октября в Давлекановском районе Башкирии случилась страшная авария – легковушка «Лада Гранта»вылетела на встречку и столкнулась с «ГАЗелью». Скорее всего, причина аварии – гололед, как раз в этот день в республике понизилась температура воздуха до минус двух градусов. Два человека погибли, четверо пострадали.

22-летний молодой человек, сидевший на заднем сиденье, умер сразу от травм, несовместимых с жизнью – он вылетел от удара через стекло. А его товарищ, находившийся спереди, скончался по дороге в больницу – несчастного зажало между дверей. Еще трое молодых людей, среди которых две девушки и сам водитель «Лады Гранта», попали в реанимацию, но сегодня пришли в себя. В тяжелом состоянии находится и шофер микроавтобуса.

Ирония судьбы заключается в том, что погибший парень ехал к своей девушке в Киргиз-Мияки, чтобы прочитать никах. Пара готовилась к свадьбе, а все пассажиры в отечественной машине должны были стать свидетелями мусульманского обряда, назначенного на 10 октября. Но вместо церемонии бракосочетания невеста проводила своего жениха в последний путь – 11 октября молодых людей похоронили.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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