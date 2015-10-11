Жениха, ехавшего к невесте на никах, вместо свадьбы проводили в последний путь

22-летний молодой человек, сидевший на заднем сиденье, умер сразу от травм, несовместимых с жизнью – он вылетел от удара через стекло. А его товарищ, находившийся спереди, скончался по дороге в больницу – несчастного зажало между дверей. Еще трое молодых людей, среди которых две девушки и сам водитель «Лады Гранта», попали в реанимацию, но сегодня пришли в себя. В тяжелом состоянии находится и шофер микроавтобуса.