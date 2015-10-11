В Уфе не будет велодорожек на проезжей части – «иначе в первый день всех передавят»

- Нас обвиняют, что вот проложили велодорожку длинной в 200 метров и она ведет в никуда. Да, пока в никуда. Потому что потом приступим к следующему участку, -объясняет он. - А к 2018 году сложится единая сеть велодорожек. Нельзя делать велодорожку на старом разбитом тротуаре, к которому еще не приступили с системной реконструкцией. Сейчас дорожка прокладывается по улице Менделеева. Из Инорса можно будет доехать до «Президент-отеля» в следующем году, а сейчас до Нефтяного университета.
Как рассказал уфимский градоначальник, с 1 января 2016 года вводятся новые нормативы по строительству велодорожек, полоса для движения велосипедов станет частью автодороги.
- Создана нормативная база – что такое велодорожка, как должна строиться и должна ли совмещаться с пешеходной и дорожной частью, - сказал г-н Ялалов. - В Европе от отдельных велодорожек отказались, это был тренд 90-х годов. Учитывая культуру поведения европейских водителей, велодорожки выносятся на проезжую часть – велосипедист участник дорожного движения, пользующийся преимуществом. Мое внутреннее ощущение – мы пока ментально к этому не готовы. У нас всех велосипедистов в первый же день подавят, поэтому мы делаем отдельные дорожки.
Дмитрий КОЛПАКОВ.