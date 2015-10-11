В Уфе не будет велодорожек на проезжей части – «иначе в первый день всех передавят»

- Нас обвиняют, что вот проложили велодорожку длинной в 200 метров и она ведет в никуда. Да, пока в никуда. Потому что потом приступим к следующему участку, -объясняет он. - А к 2018 году сложится единая сеть велодорожек. Нельзя делать велодорожку на старом разбитом тротуаре, к которому еще не приступили с системной реконструкцией. Сейчас дорожка прокладывается по улице Менделеева. Из Инорса можно будет доехать до «Президент-отеля» в следующем году, а сейчас до Нефтяного университета.