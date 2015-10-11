Угонщики перегоняли машины, сменив российские номера на казахские

- Сообщники отключали сигнализации иномарок и угнали их, а затем перебили номера двигателей и заменили регистрационные знаки на поддельные номера Республики Казахстан, - сообщает надзорное ведомство.
Утверждается, что одного из членов группы поймали в Екатеринбурге на краже очередного авто.
- Подсудимые признали вину в совершении преступлений, - сообщает прокуратура. - Суд вынес приговор в отношении 43-летнего Ахмеда Ахмедходжаева, 37-летнего Анатолия Хана, 43-летнего Эльмана Аллахвердиева, 36-летнего Рустама Латифова, 37-летнего Тулкинджона Мамаджанова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»), ч.2 ст.326 УК РФ («Использование заведомо подложного государственного регистрационного знака»).
Суд приговорил Ахмедходжаева к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Мамаджанова к 4 годам 8 месяцам, Латифова к 4 годам 2 месяцам, Хана к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Аллахвердиева к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.