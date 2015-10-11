Угонщики перегоняли машины, сменив российские номера на казахские

Суд приговорил Ахмедходжаева к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Мамаджанова к 4 годам 8 месяцам, Латифова к 4 годам 2 месяцам, Хана к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Аллахвердиева к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.