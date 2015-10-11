Пьяный водитель, избивший гаишника, может на пять лет попасть за решетку

Уфимец ответит перед законом сразу по двум статьям уголовного законодательства - по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти»). Закон весьма строго наказывает тех, кто поднимает руку на полицейских – в случае, если суд признает Станислава Агелева виновным, ему, по совокупности преступлений грозит до пяти лет лишения свободы.