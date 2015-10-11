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Пьяный водитель, избивший гаишника, может на пять лет попасть за решетку

11 октября 2015, 13:51
Калининский суд Уфы в ближайшее время рассмотрит уголовное дело, возбужденное против 36-летнего Станислава Агелева. Мужчину обвиняют сразу в двух тяжких преступлениях – публичное оскорбление полицейских и применение насилия в отношении предтавителя власти.

Как пояснили в прокуратуре Калининского района Уфы, в июне парень совершил ДТП на Первомайской улице в Черниковке. Приехавшие сотрудники ДПС обнаружили у Агелева признаки алкогольного опьянения и потребовали предъявить документы.

- Отказавшись выполнить законные требования полицейских, Агелев оскорбил их нецензурной бранью, а также нанес телесные повреждения одному из стражей порядка, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. - Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Уфимец ответит перед законом сразу по двум статьям уголовного законодательства - по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти»). Закон весьма строго наказывает тех, кто поднимает руку на полицейских – в случае, если суд признает Станислава Агелева виновным, ему, по совокупности преступлений грозит до пяти лет лишения свободы.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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