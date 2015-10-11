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«Газпром» будет заправлять «газовые» машины на бензиновых заправках

11 октября 2015, 13:32
На Тимашевском переезде в Уфе «Газпром» открыл обновленную автозаправку. В компании уверяют, что газ втрое дешевле бензина, а двигатель на метане работает дольше, благодаря отсутствию в топливе загрязняющих веществ.

По словам мэра столицы Башкирии Ирека Ялалова, в городе зарегистрированы более 350 тысяч единиц автотехники, из них 10 процентов используют газомоторное топливо.

Глава Уфы заметил, что необходима развитая сеть газозаправочных станций, а в администрации города «поддерживают идеи строительства газонаполнительных станций, которые не только технологически безопасны, предлагают высочайший уровень сервиса, но становятся неотъемлемым элементом промышленного городского дизайна».

Как сообщает пресс-служба города, к 2023 году «Газпром» откроет в республике 13 газовых заправок и оборудует еще 17 «традиционных» АЗС модулями для заправки природным газом.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото пресс-службы мэрии Уфы

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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