«Газпром» будет заправлять «газовые» машины на бензиновых заправках

На Тимашевском переезде в Уфе «Газпром» открыл обновленную автозаправку. В компании уверяют, что газ втрое дешевле бензина, а двигатель на метане работает дольше, благодаря отсутствию в топливе загрязняющих веществ.