«Газпром» будет заправлять «газовые» машины на бензиновых заправках

По словам мэра столицы Башкирии Ирека Ялалова, в городе зарегистрированы более 350 тысяч единиц автотехники, из них 10 процентов используют газомоторное топливо.
Глава Уфы заметил, что необходима развитая сеть газозаправочных станций, а в администрации города «поддерживают идеи строительства газонаполнительных станций, которые не только технологически безопасны, предлагают высочайший уровень сервиса, но становятся неотъемлемым элементом промышленного городского дизайна».
Как сообщает пресс-служба города, к 2023 году «Газпром» откроет в республике 13 газовых заправок и оборудует еще 17 «традиционных» АЗС модулями для заправки природным газом.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото пресс-службы мэрии Уфы