Медведь в норе куницы. «Салават Юлаев» все еще далек от приличного хоккея

«Салават Юлаев» победил на выезде «Слован» и «Медвешчак», а потом с ними же играл в Уфе. Понятно, что после выездных успехов хотелось еще больше очков. Там было пять, теперь нужно было шесть. Но, к сожалению, зеленый клуб не слишком хорошо укомплектован. В команде полно позиций, которые хорошо было бы усилить метко и эффектно. Не представляю, как захаркинцы в таком составе доберутся хотя бы до полуфинала плей-офф. Причем, в зону этого плей-офф команда Игоря Владимировича пока попасть не может.