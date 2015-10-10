Медведь в норе куницы. «Салават Юлаев» все еще далек от приличного хоккея

Изменения в тренерском штабе – вот тут движения серьезные. Захаркин не только стал полноценным главным тренером – он еще и позвал Николая Борщевского, с которым работал в СКА. А потом и Кирилла Коренькова пригласил – с ним тоже в СКА трудился.
Интересно, можно было позвать уфимских тренеров, а игроков – из СКА? Или там хоккеисты столько получают, что тут у спонсора картуз треснет при виде цифр?
Против Борщевского лично ничего не имею против. Молодые российские тренеры должны получать работу в нашей стране. Тем более, Захаркин утверждает, что у данного специалиста есть какой-то там композитет, о котором главный тренер знает. Знал я в Уфе одного, скажем так, человека, который любил странными и непривычными словами козырять. До сих пор этим занимается. К сожалению.
О Коренькове вообще ничего не знаю. Как и о прошлом тренере вратарей «Салавата Юлаева», Дмитрии Курошине. Отдично знаю заслуженного тренера России Андрея Василевского. И он засиделся в «Толпаре». Но в хоккее - как? Получаешь должность главного тренера – приводишь своих. Друзья же. А то чего они без серьезного дела скучают. Непорядок.
«Слован» в этом сезоне играет так себе. Вот и в Уфе команда начала с провала в первом периоде. За одну минуту и 36 секунд три штуки влетели в ворота гостей. 5503 зрителя видело это живьем, судя по официальным данным.
Вначале Игорь Григоренко остался один на пятаке в большинстве. У него было время в четыре касания отправить шайбу в ворота Майкла Гарнетта – причем, результативный бросок был с неудобной руки, 1:0.
Далее залетела дурочка. От борта на пятак набросил Максим Гончаров, и шайба рикошетом от голкипера влетела в ворота, 2:0.
Потом был супергол Сами Леписто. В падении через вратаря. В защите у этого финна не очень получается, но этот гол нужно в подборку лучших голов «Салавата Юлаева» всех времен включить. 3:0.
Вместо Гарнетта вышел Барри Браст. Вышел и вообще ни одной не пропустил. Я к нему после матча подошел, но то ли вопросы задал не те, то ли парень не хотел интересно отвечать. Ничего нового этот вратарь не сказал, в общем-то. Да и понятно, его команда проиграла.
Нет, у «Слована», конечно, был шанс увести очко или даже больше. Марек Введенски быстро сократил разрыв в счете. Никлас Сведберг при выходе два в одного выскочил на игрока с шайбой, а тот отдал на пустой угол, 3:1.
3:2 стало в начале второго периода. Опять Сведберг выскочил из ворот и Милан Бартович в пустые забросил.
В третьем периоде начал сказываться фактор рефери Романа Гофмана. Нет, он не всегда удалял «юлаевцев», его партнер Алексаей Раводит тоже свистел. Но в итоге Уфа 12 минут штрафа получила, а «Слован» - две, и это было всего лишь обоюдное удаление.
«Юлаевцы» держались, а Сведберг больше не ошибался. По сути, швед вытащил победу своей игрой при помощи полевых игроков. Это полевые, конечно, еще и удалялись. Но самое-то важное случилось. При Гофмане победили!
После игры я пытался выяснить у главного тренера «Слована» Милоша Ржиги – как его команда могла при Гофмане проиграть «Салавату Юлаеву». Он плохо понимал и отшучивался. Захаркин тоже отшучивался. А потом Ржига серьезно сказал – да мы просто плохо играем в атаке:
- Это у нас с начала сезона. Если мы забрасываем три шайбы, это уже много. Нет таких сильных игроков, чтобы легко могли забивать по шесть шайб в матче. В большинстве действуем очень сложно, надо играть проще, тогда будем забивать…
В раздевалке я хвалил Сведберга. Он мне отвечал почти тем же, хваля нашу страну и город. Дескать, в Уфе ему комфортно и хорошо.
Зря я шведа хвалил. В следующем матче с «Медвешчаком» он пропустил аж пять шайб. Пришел новый тренер вратарей в зеленую команду – и тут такое. Игорь Захаркин на пресс-конференции шведа защищал активно. Ценит, видимо, и еще верит. Сезон покажет – прав специалист или у меня не зря в такие моменты мюотохапия.
В первой шайбе Сведберг не виноват. Удачный отскок на пустой угол, второе добивание, третий подряд бросок. Автор гола на 28-й секунде игры - Патрик Бьоркстранд, 0:1.
На пятой минуте Радек Смоленяк бросает после передачи из-за ворот – и 0:2. Сведберг ближний угол прикрывал и не успел щиток вытянуть, то есть напортачил.
На девятой минуте – 3:0. Колби Геноуэй замкнул передачу на пустой угол. Провал обороны зеленых.
В перерыве «юлаевцы» получили на орехи и дважды ответили. Вначале Сергей Соин в одно касание после передачи из-за ворот попал в угол. 1:3.
Потом Денис Хлыстов пробил Гашпера Крошеля сильным броском в одно касание. 2:3 – и это были почти догонялки. Не удалось за шиворот схватить.
Вначале Джеффри Кинрейд сделал счет 2:4. Опять Сведберг выскочил, а игрок соперника добил в пустые.
Далее «юлаевцы» много и бесполезно играли в большинстве. Было бы совсем скучно, но Джильяти Стефано в начале третьего периода все это атакующее шелушение разбавил – сделал 2:5. Один оказался перед вратарем, вот и положил в ближнюю девятку.
Первое поражение Захаркина в роли главного тренера клуба КХЛ. Ничего страшного, в общем-то, в этом отдельном случае не произошло. Будут и другие неудачи. Обидно только, что Уфа вне зоны плей-офф – 10-я в конференции «Восток».
Впереди у «Салавата Юлаева» еще один иностранный клуб. 12 октября команда сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru