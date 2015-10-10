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МАУ вводит площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью

10 октября 2015, 19:09
В период осенне-зимней навигации все самолеты в аэропорту «Уфа» проходят противообледенительную обработку, что является важнейшей частью обеспечения безопасности полетов в холодное время года. На поверхности воздушного судна с помощью специальных противообледенительных жидкостей создается защитная пленка, которая позволяет замедлить процесс образования снежно-ледяных отложений.

Площадка для этих работ построена в ходе модернизации перрона аэропорта «Уфа» и расположена таким образом, что позволяет воздушному судну максимально быстро попадать на взлетно-посадочные полосы по специальной рулежной дорожке Е2. В зависимости от типа и размера самолета, обработка одного самолета занимает в среднем 10-15 минут.
Необходимость создания отдельной площадки для противообледенительной обработки самолетов продиктована в первую очередь заботой об экологии окружающей среды. Площадка снабжена специальной системой канализации, для сбора противообледенительных жидкостей построены сливы и очистные сооружения.
Наличие такой выделенной площадки подтверждает высокотехнологичную оснащенность аэропорта «Уфа», профессионализм специалистов в сфере наземного обслуживания воздушных судов и соответствие аэропорта международным требованиям.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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