МАУ вводит площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью

Площадка для этих работ построена в ходе модернизации перрона аэропорта «Уфа» и расположена таким образом, что позволяет воздушному судну максимально быстро попадать на взлетно-посадочные полосы по специальной рулежной дорожке Е2. В зависимости от типа и размера самолета, обработка одного самолета занимает в среднем 10-15 минут.

Необходимость создания отдельной площадки для противообледенительной обработки самолетов продиктована в первую очередь заботой об экологии окружающей среды. Площадка снабжена специальной системой канализации, для сбора противообледенительных жидкостей построены сливы и очистные сооружения.

Наличие такой выделенной площадки подтверждает высокотехнологичную оснащенность аэропорта «Уфа», профессионализм специалистов в сфере наземного обслуживания воздушных судов и соответствие аэропорта международным требованиям.