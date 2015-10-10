Хамитов: «За последние годы Башкортостан стал одним из самых продвинутых в стране»

Рустэм Хамитов напомнил, что развитие Башкортостана «последние 15 лет неразрывно связано с именем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который хорошо знает нашу республику, её огромный потенциал, оказывает действенную помощь в решении важнейших вопросов».
- Мы искренне благодарны главе государства за всемерную поддержку, высокую оценку проводимой нами социально-экономической политики, - сказал г-н Хамитов. - Наша республика всегда была и будет надёжной опорой великой России.
Глава региона поведал собравшимся, что «сегодня в мире опять неспокойно».
- Ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке, вынуждает нашу страну принимать превентивные меры для защиты от угрозы терроризма, - говорит он. - В течение всей своей истории Россия придерживалась мирных путей решения любых, самых сложных вопросов, но когда враг нападал, давал достойный отпор. Вот и развитие событий в Сирийской Арабской Республике требует применить военную силу, чтобы устранить опасность, угрожающую планете. Мы солидарны с руководством страны, делающим всё для обеспечения защиты интересов России и её граждан.
Рустэм Хамитов заявил, что «25-летний путь, пройденный со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана, стал неотъемлемой частью богатой истории нашего края, продолжением его трудовых традиций».
- За последние годы нам с вами удалось сделать многое в экономике и общественной жизни, образовании и культуре, спорте и медицине, - объяснил он. - Самое главное – мы движемся вперёд, не отступаем перед проблемами, экономическими трудностями, не сходим с выбранного пути, работаем во благо людей. Во всех достижениях республики – большая заслуга каждого её жителя.
По словам Рустэма Хамитова, с 2010 года промышленность Башкортостана выросла на треть, а вложения в экономику увеличились почти в два раза – со 150 до 290 млрд рублей. Реализовано более 40 крупных инвестиционных проектов. С 2011 года число предприятий всех форм собственности выросло более чем на 7,5 тысяч. Доходы консолидированного бюджета увеличились с 2010 года почти на 40 процентов – со 120 до 166 млрд рублей. Выполняются все социальные обязательства. Три четверти расходной части бюджета направляются в образование, медицину, культуру, спорт.
- Каждый бюджетный рубль находится под контролем, - уверен Рустэм Закиевич. - В Национальном рейтинге прозрачности государственных закупок с 2010 года Башкортостан поднялся с 34-го места и вошел сегодня в тройку регионов-лидеров.
Также руководитель РБ заявил, что «принципиально важным шагом стало решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о передаче республике 25 процентов акций компании «Башнефть».
- Возвращение флагмана нашей промышленности в собственность государства уже способствует росту благосостояния жителей Башкортостана, - отчитался г-н Хамитов. - Первые дивиденды в объёме 5 млрд рублей направлены на социальные программы и повышение зарплат работников бюджетной сферы.
Рустэм Закиевич рассказал и о том, что труженики республиканского агропромышленного комплекса «показывают неплохие результаты».
- По объёму сельхозпродукции Башкортостан стабильно входит в первую десятку российских регионов. В этом году намолочено 3 млн 200 тысяч тонн зерна – на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В необходимом количестве заготовлены корма, вовремя проведён сев озимых культур. В АПК реализуются государственные программы, привлекаются крупные игроки. Если в 2010 году инвестиции в эту отрасль составили 4 млрд рублей, то в прошлом – уже 7,3 млрд рублей. Дополнительно на господдержку аграриев ежегодно направляется более 6 млрд рублей бюджетных средств. Деньги идут на обновление техники, помощь фермерам, удешевление кредитов, модернизацию ферм и многое другое.
Как утверждает г-н Хамитов, «особое внимание уделяется вопросам благоустройства сельских населённых пунктов».
- С 2011 года ежегодно на эти цели выделяются бюджетные средства, только в этом году – 420 млн рублей, - рассказал он. - Такая поддержка уже доказала свою эффективность и в дальнейшем будет обязательно продолжена.
Кроме того, удалось придать ускорение развитию строительного комплекса. В прошлом году введено в эксплуатацию свыше 2,6 млн кв. м жилья. По словам главы региона, это лучший результат за историю строительной отрасли Башкортостана.
- По объёму ввода жилья республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и пятое – в стране, - сказал он. - В разы выросли темпы обеспечения квартирами детей-сирот. Создан фонд строительства социального жилья. Во многом снята острота проблемы обманутых дольщиков.
Рустэм Хамитов еще раз подтвердил, что главным приоритетом в работе правительства РБ «было и остаётся решение социальных задач – рост занятости, трудовых доходов, обеспечение доступности и высокого качества образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания».
Он заявил, что средняя зарплата и доходы населения выросли с 2010 года в полтора раза, а более миллиона граждан получают государственную поддержку.
- Снижается острота проблемы безработиц, - говорит он. - Благодаря привлечению крупных инвесторов, открытию новых производств численность официально зарегистрированных безработных сократилась за пять лет в 1,7 раза. При этом количество вакансий выросло в полтора раза. Мы ставим задачу ускорения темпов создания высокопроизводительных рабочих мест, которые должны быть и высокооплачиваемыми.
Также, Рустэм Хамитов считает «ключевыми» вопросами – демографию и здоровье людей.
- С 2010 года рождаемость в республике выросла на 5,7 процента, естественный прирост увеличился в 2,8 раза, - рассказал он. - Однако в этом году, как и в целом по стране, наметились отрицательные тенденции – растёт смертность, рождаемость, наоборот, снижается. А это значит, что нам нужно уделять вопросам демографии самое пристальное внимание.
Глава республики сообщил, что «работу главных врачей, в целом качество работы лечебных учреждений я взял под личный контроль».
- Люди должны быть уверены, что наши врачи и медперсонал окажут им, их родным и близким квалифицированную помощь, - настаивает он. - Считаю, что нельзя под предлогом «модернизации и оптимизации» допускать закрытия на местах лечебниц, сокращения в них койко-мест.
Также в регионе за последние годы сделаны важные шаги по модернизации системы образования.
- Мы одними из первых в стране поставили задачу ликвидации очередей в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет и близки к её решению, создав с 2010 года более 50 тысяч дополнительных мест, - говорит Рустэм Закиевич. - Построено 84 новых детских сада, до конца года будут сданы ещё 26. Итого – 110 детских садов. Теперь нужно уходить от перегруженности наших школ, работать над улучшением их состояния и оснащённости.
Руководитель региона убежден, что «предстоит многое сделать, чтобы лучшая одарённая молодежь выбирала наши вузы, приносила пользу республике».
- Сегодняшние невысокие места университетов Башкортостана в национальных рейтингах – не тот результат, который может нас с вами устроить, - полагает он. - Нужна системная работа, диалог с работодателем исходя из запросов реального производства. Республике необходимы конкурентоспособные федеральные опорные вузы с современной кадровой, научно-образовательной, материальной базой.
Рустэм Хамитов сообщил, что в ближайшее время в Уфе появится технополис, «который должен стать связующим звеном между наукой, производством и университетами, инновационной платформой для разработки и внедрения передовых технологий».
Глава республики поведал и о том, что в Башкортостане
работа по расширению возможностей для укрепления физического здоровья людей.
- За последние годы построено 34 крупных спортивных сооружения, в том числе 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, большинство из которых с бассейнами, а также ледовые дворцы спорта, горнолыжные комплексы, - перечислил г-н Хамитов.
Также, по его словам, «жители республики и её гости почувствовали положительные изменения в культурной жизни».
- Она заметно оживилась на всех уровнях – от ведущих республиканских площадок до сельских клубов, - гордится руководитель региона. - Наряду с концертами в Уфе Владимира Спивакова, Валерия Гергиева, «Симфонической ночи» и других замечательных праздников искусства нужно активнее проводить в республике гастроли наших ведущих творческих коллективов. За последние годы заметно улучшилась материальная база отрасли. Учреждена грантовая поддержка творческих проектов с ежегодной суммой 100 млн рублей. Кроме капитального ремонта театра оперы и балета, концертного зала «Башкортостан» и Конгресс-холла, построено современное фондохранилище Нестеровского художественного музея.
Рустэм Закиевич заверил, что в республике и дальше будут стараться, «чтобы культурная жизнь выходила на качественно новый уровень, становилась ярче, содержательней».
- Достижения культуры должны стать доступными для всего населения, включая жителей самых отдалённых сёл, - объяснил он.
Глава РБ понимает, что сегодня все регионы находятся «в непростых экономических условиях», но при этом в Башкортостане «удаётся сохранить позитивную динамику, продолжать реализацию государственных программ».
- Наша главная задача – сохранить устойчивость макроэкономических показателей, не допустить спада, обеспечить достойное качество жизни людей, уверенно преодолевать временные трудности, бороться с негативными последствиями экономического кризиса, - сказал Рустэм Хамитов.
Он еще раз напомнил, каким важным для республики стало решение президента страны Владимира Путина о проведении в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС саммитов этих авторитетных международных объединений в Уфе.
- Впервые в своей истории республика принимала форумы планетарного масштаба с участием лидеров 15 мировых держав и глав их правительств, - сообщил руководитель РБ. - Встретила большие делегации общим числом более 10 тысяч человек.
В короткие сроки мы с вами провели огромную работу по модернизации инфраструктуры города, капитальному ремонту зданий и сооружений, обеспечению проживания, питания, транспорта, связи, охраны, информационного обслуживания участников и гостей форумов.
Как утверждает г-н Хамитов, «организация уфимских саммитов получила высокую оценку президента нашей страны, всех прибывших к нам руководителей государств».
- По утверждению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, «в Башкортостане мы открыли золотую жилу дружбы между Китаем и вашей республикой». Эти слова дорогого стоят, - рассказал Рустэм Закиевич. - И всё же главным достижением саммитов я считаю то, что в итоге многое в нашем регионе изменилось. И дело даже не в облике столицы, похорошевших улицах и парках. Изменились мы с вами, наше отношение к самим себе, городу, республике. У людей повысилась самооценка, появилось чувство гордости за общие успехи, уверенность, что мы вместе можем многое. И нам под силу любые, самые сложные и масштабные задачи. Сформировались новые знания, компетенции, умение трудиться в единой команде.
Руководитель республики считает «правильным установки такой высокой планки».
- Теперь нужно работать так же мощно по всем направлениям, - уверен он. - Произошло серьёзное «переформатирование» республики, в первую очередь, её международного имиджа, переход нашей столицы в новое качество. Уфа стала одной из ведущих российских площадок для проведения форумов самого высокого уровня.
Рустэм Хамитов поделился, что правительство РБ работает над тем, чтобы крупные форумы проводились в республике и в дальнейшем.
- Не только политические, но и экономические, научные, культурные, молодежные, спортивные, - перечисляет он. - Совсем скоро, через 10 дней Уфа принимает первый межрегиональный форум стран ШОС и БРИКС по вопросам взаимодействия малого и среднего бизнеса. Это очень важно для дальнейшего укрепления авторитета республики, роста её узнаваемости в стране и мире. Для участия в этом форуме уже записались представители 15 стран и 38 регионов нашей страны.
Глава региона убежден, что в многополярном мире, где стремительно развивается рынок интеллектуальных ресурсов, усиливается конкуренция в борьбе за инвестиции и сферы влияния.
- Уверен, что, опираясь на наши сильные стороны и имеющиеся ресурсы, мы можем добиться успеха, занять достойное место на российском и мировом рынках, - полагает он. - К 2030 году согласно стратегии развития республики экономика должна будет завершить первый этап диверсификации, включающий модернизацию как традиционных для нашего региона нефтегазохимии, сельского хозяйства, машиностроения, так и развитие новых наукоёмких отраслей.
Как утверждает г-н Хамитов, «одно из приоритетных направлений – создание свободных экономических зон, индустриальных парков, территорий опережающего развития».
- Правительство республики начало работу в этом направлении, нужно идти к достижению конкретных результатов, - говорит он. - Есть территории, моногорода – реальные претенденты на такой статус.
По мнению Рустэма Хамитова, сегодня «нужно активнее заниматься позиционированием Башкортостана как успешного региона, в котором замечательно жить и работать».
- Согласитесь, за последние годы он стал одним из самых интересных, динамично меняющихся, продвинутых в стране, - сказал он. - Надо открывать глаза на то, что есть вокруг. На то, что мы порой явно недооцениваем. Опираясь на всё лучшее, нам нужно вместе идти дальше. Причем своим путём, не копируя слепо чей-то, пусть даже успешный опыт. Наша задача – дальнейшая консолидация общества, существенный экономический рост и повышение качества жизни людей.