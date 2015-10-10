Хамитов: «За последние годы Башкортостан стал одним из самых продвинутых в стране»

- По утверждению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, «в Башкортостане мы открыли золотую жилу дружбы между Китаем и вашей республикой». Эти слова дорогого стоят, - рассказал Рустэм Закиевич. - И всё же главным достижением саммитов я считаю то, что в итоге многое в нашем регионе изменилось. И дело даже не в облике столицы, похорошевших улицах и парках. Изменились мы с вами, наше отношение к самим себе, городу, республике. У людей повысилась самооценка, появилось чувство гордости за общие успехи, уверенность, что мы вместе можем многое. И нам под силу любые, самые сложные и масштабные задачи. Сформировались новые знания, компетенции, умение трудиться в единой команде.