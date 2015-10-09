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В Уфе поймали потенциального водителя-убийцу, перевозившего пассажиров на автобусе

9 октября 2015, 11:26
Потенциальный водитель-убийца разъезжал по уфимским улицам, перевозя пассажиров. 33-летнего мужчину, усевшегося за руль пассажирской машины в состоянии алкогольного опьянения, поймали сотрудники автоинспекции в 7.30 утра на Кольцевой улице в столице Башкирии. Шофер «Мерседеса-Спринтер» с табличкой «Маршрут № 51», выехал в рейс, хорошо приняв на грудь, и намеревался забрать людей с конечной остановки у Колхозного рынка, а потом весь день колесить по городу.

Когда автоинспекторы остановили водителя пассажирского автобуса, от него не только разило алкоголем, но и у него заплетался язык. От прохождения медицинского освидетельствования извозчик отказался, что уже само по себе говорит о неадекватности его состояния.

Интересно, что молодого мужчину, вообразившего, что он может рисковать жизнями людей, уже не впервые ловят пьяным за рулем пассажирской машины. В 2013 году парня лишали прав, за то, что раскатывал по городу нетрезвым. В феврале этого года пьяница вновь попался нетрезвым на линии. И вот теперь он вновь пренебрег безопасностью горожан.

Как сообщили «МКС» в МВД по РБ, теперь легкомысленный владелец пассажирского транспортного средства ответит за свою бесшабашность в уголовном порядке. Согласно недавно внесенным в Уголовный кодекс изменениям, водитель, повторно попавшийся пьяным за рулем, несет уже не административную, а уголовную ответственность. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление до двух лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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