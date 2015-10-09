В Уфе поймали потенциального водителя-убийцу, перевозившего пассажиров на автобусе

Когда автоинспекторы остановили водителя пассажирского автобуса, от него не только разило алкоголем, но и у него заплетался язык. От прохождения медицинского освидетельствования извозчик отказался, что уже само по себе говорит о неадекватности его состояния.
Интересно, что молодого мужчину, вообразившего, что он может рисковать жизнями людей, уже не впервые ловят пьяным за рулем пассажирской машины. В 2013 году парня лишали прав, за то, что раскатывал по городу нетрезвым. В феврале этого года пьяница вновь попался нетрезвым на линии. И вот теперь он вновь пренебрег безопасностью горожан.
Как сообщили «МКС» в МВД по РБ, теперь легкомысленный владелец пассажирского транспортного средства ответит за свою бесшабашность в уголовном порядке. Согласно недавно внесенным в Уголовный кодекс изменениям, водитель, повторно попавшийся пьяным за рулем, несет уже не административную, а уголовную ответственность. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление до двух лет лишения свободы.