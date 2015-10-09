В Уфе поймали потенциального водителя-убийцу, перевозившего пассажиров на автобусе

Интересно, что молодого мужчину, вообразившего, что он может рисковать жизнями людей, уже не впервые ловят пьяным за рулем пассажирской машины. В 2013 году парня лишали прав, за то, что раскатывал по городу нетрезвым. В феврале этого года пьяница вновь попался нетрезвым на линии. И вот теперь он вновь пренебрег безопасностью горожан.