Капитана долго не будет. «Уфа» дорого заплатила за первый домашний гол и первую домашнюю ничью

Иногда нужно совсем немого сделать, чтобы человек махнул рукой и отвернулся, не так ли? Каждый, наверное, может вспомнить подобную историю. Или даже несколько. Вот у нас появился славный клуб, в премьер-лигу резво попал и удержался там. Был построен стадион, пусть не очень большой и не чисто футбольный. А в итоге что? Да ничего. Несмотря на отсутствие свободного и, подчеркиваю, бесплатного доступа к трансляциям игр нашего элитного дивизиона, зритель идет на стадион неохотно. В этот раз записали 6350. Может и меньше было, но что-то более-менее близкое к реальности. И причин такой низкой посещаемости немало.