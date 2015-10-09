Капитана долго не будет. «Уфа» дорого заплатила за первый домашний гол и первую домашнюю ничью

Зритель, сам себя эвакуирующий
Каждый живой болельщик должен быть очень важен клубу. Потому что каждый человек на трибуне – оправдание существования этого самого клуба. В России, конечно, может быть так, что футбольная команда – это игрушка для олигарха или нескольких прорвавшихся к власти и деньгам людей. Но даже таким господам требуется, чтобы не только они радовались существованию своего спортивного образования.
А нынешний фанат и болельщик – редок и капризен. В интернете много кто по клавиатуре стучит в группах поклонников различных команд, немало людей в футбол на приставках и компьютерах играет, смотрят и по телевизору. Но прийти на матч, преодолев несколько проблем – это уже непросто.
Главная проблема – холод. В тот вечер, когда «Уфа» играла с «Краснодаром» температура комфортной не была. +8 всего, и холодный ветер. И, может быть, многие бы пришли, если бы им не мешали немножко горячительного выпить. Но у нас сухой закон и пристальный досмотр на входе. Так что отчаянные горлопаны, которые могли бы отлично поддержать команду, на стадион в большинстве своем не приходят.
Вторая, а может и первая, проблема – отсутствие парковки. Первой она может быть потому, что холодно не всегда, а гаишники, которые никуда не пускают – постоянно присутствуют, всегда вокруг стадиона. Как у «Динамо» на автолюбителей плевать хотели, так и тут, на «Нефтянике». Плюс постоянная угроза эвакуации. Кому хочется сходить на футбол, а потом машину вызволять хрен знает откуда за круглую сумму? Хотя она никому, в общем-то, не мешала пройти или проехать, была приткнута в уголке скромно. Но кругом знаки, неразумно натыканные и люди с палками, которые мешают насладится футболом.
Вокруг стадиона «Нефтяник» мест, чтобы оставить машину, полно. Но везде перекрытия или специальные зоны. Парковки для боссов и для официальных лиц – почти пустые. Напротив бассейна рядом никакой спецпарковки нет и свободно. Но прибегает охранник и всех оттуда выпинывает – запретна зона, говорит.
Самая смешная парковка – для СМИ. Вроде бы там журналисты должны оставлять свои авто. Нам даже пропуска по запросу выдают в клубе. Но на этом пятачке просто нет места даже утром, когда молодежные команды играют. Весь паркинг забит непонятно чьими автомобилями. Парковка – не только проблема журналистов. Это общая проблема. И именно из-за нее многие люди не ходят на домашние матчи «Уфы». Я вот недавно пропустил матч с «Уралом» - и очень рад.
Фомин сокрушающий
По игре, которую смотрел от и до, сказать особо нечего. Решили хозяева действовать от обороны, что с «Краснодаром» нормально и правильно. И это почти дало плоды. Моменты были, но из-за ошибок защитников «Уфы». И эти моменты гости не реализовали. Дважды загубил свои шансы знаменитый Владимир Быстров.
А во втором тайме Семен Фомин забил гол. Издали и от штанги. Шальная пуля в цель попала. И это был красивый гол. 1:0.
Дома еще не забивали. И не выигрывали. Забили. Но снова не выиграли.
Почти сразу «краснодарец» Павел Мамаев пробил, защитник «Уфы» Александр Кацалапов задел мяч, он резко изменил направление и попал в ворота. 1:1.
Больше голов не было. Было удаление Эммануэля Фримпонга на 84-й минуте. Вторую желтую схватил. И, получается, вторую красную в сезоне. Ладно хоть мало оставалось играть. Ничью защитили, но этого мало.
«Уфа» осталась внизу турнирной таблицы и потеряла своего капитана Азамата Засеева. Он в конце первого тайма столкнулся с Фоминым. В итоге – перелом, а это несколько месяцев восстановления. Азамат надеется, что его травма сплотит болельщиков и команду. Интересно, он про парковочные проблемы слышал?
Далее у «Уфы» продолжительный перерыв. Планируется товарищеский матч 11 октября. Следующий официальный матч - 17 октября в Казани против «Рубина», который этот сезон проваливает, набрав пока всего семь очков. Столько же и у ребят Игоря Колыванова со стадиона «Нефтяник», так что нас ждет новая битва аутсайдеров.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с fcufa.pro