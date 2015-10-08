На хозяев домов, мешающих стройке нового Затонского моста, подадут в суд

По данным канала «Россия», из девяти расселяемых домов выкуплено и снесено пять строений, а жители трех домовладений от предложенной выкупной цены отказались. Одна из домовладелиц, Ильсияр Чернова, сообщила, что предложенных денег не хватает на новое жилье. По словам ее соседки, Татьяны Тюгиной, жителей «поставили перед фактом, что собственность оценивается по рыночным расценкам, и когда сказали, сколько предлагают – это не устроило».