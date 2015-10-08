На хозяев домов, мешающих стройке нового Затонского моста, подадут в суд

По данным канала «Россия», из девяти расселяемых домов выкуплено и снесено пять строений, а жители трех домовладений от предложенной выкупной цены отказались. Одна из домовладелиц, Ильсияр Чернова, сообщила, что предложенных денег не хватает на новое жилье. По словам ее соседки, Татьяны Тюгиной, жителей «поставили перед фактом, что собственность оценивается по рыночным расценкам, и когда сказали, сколько предлагают – это не устроило».
- Мы просим реальную рыночную стоимость, чтобы не ухудшить жилищные условия, - говорит она.
По данным московского института «Гипростроймост», длина сооружения на 11 опорах через реку Белую составит 836 метров, высота 46 метров. Глубина скважин под буронабивные сваи моста определена от 30 до 45 метров, диаметр свай – 1,3 метра. Проезжая часть моста рассчитана на три полосы в каждую сторону. В двухстороннем режиме мост будет работать на время реконструкции старого. Потом оба моста станут односторонними, и новый переход возьмет на себя потоки в сторону центра города.
Внутри моста проектировщиками предусмотрены шесть самоходных дрезин с каждой стороны для работы смотрителей на участках между опорами.
В смете сноса частного сектора на улице Чекалина говорилось о семи одноэтажных и двух двухэтажных домах, 16 гаражах, и шести нежилых постройках, две из которых принадлежат рембазе порта.
Дмитрий КОЛПАКОВ.