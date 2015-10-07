Философия – сад евразийской цивилизации, и Башкирия в нем расцветает?

- Неслучайно, рассказывая о Башкирии, Рустэм Хамитов заговорил о евразийстве, – считает исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов. – Башкирия, действительно, не только в силу своего этнического и религиозного состава демонстрирует свою евразийскость, но также и в силу реальных социальных тенденций. Яркое свидетельство тому – межнациональные браки. В среднем каждый третий брак в республике – смешанный. Причем число таких браков нарастает.