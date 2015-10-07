Философия – сад евразийской цивилизации, и Башкирия в нем расцветает?

По словам организаторов, подобное масштабное действо, в котором участвуют не только российские философы из 95 городов, но и ученые из 21 страны мира, стало возможным в столице Башкортостана из-за «сильной философской школы региона», которая по научному потенциалу, активности работы и числу ученых является третьей в России после философских обществ Москвы и Санкт-Петербурга.
Для участия в конгрессе зарегистрировались и представили свои тезисы 1515 человек, в том числе 495 докторов и 620 кандидатов философских наук, 400 аспирантов, студентов и лиц без ученой степени.
– Философ, если хотите, это «садовник цивилизации» - мудрый, ответственный, благородный, и оттого нужный и важный для общества, – сказал руководитель региона. – Ведь главные ценности для человека – справедливость, безопасность, гармоничное развитие.
Отдав должное башкирской философской школе, глава Башкирии сделал еще ряд интересных заявлений. В частности, г-н Хамитов много говорил о евразийской составляющей республики.
- Нам хорош и Запад со своим разумным порядком, эффективностью, технологиями, и Восток с его общинностью, «чувством локтя», философией взвешенного и поступательного развития, – отметил Рустэм Закиевич. – Сильные стороны восточного менталитета – коллективизм в работе, эмоциональность, умение сопереживать и помогать ближнему – мы должны обогатить, усилить бесспорно положительными чертами западной культурной модели – здоровым прагматизмом, нацеленностью на успех и достижение во всем высокой эффективности, умением добиваться намеченного результата.
В этом замечании, выходящим за пределы теоретической дискуссии, эксперты увидели прообраз позиционирования республики за пределами региона.
- Неслучайно, рассказывая о Башкирии, Рустэм Хамитов заговорил о евразийстве, – считает исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов. – Башкирия, действительно, не только в силу своего этнического и религиозного состава демонстрирует свою евразийскость, но также и в силу реальных социальных тенденций. Яркое свидетельство тому – межнациональные браки. В среднем каждый третий брак в республике – смешанный. Причем число таких браков нарастает.
Кстати такого нет ни в других регионах РФ, ни в Казахстане, президент которого Нурсултан Назарбаев и выступил более 20 лет назад с инициативой евразийской интеграции.
- Позиционирование Башкирии как евразийского центра, вобравшего в себя сплав лучшего, что есть на Западе и Востоке, представляется удачным ходом – считает г-н Сафронов.
Политолог Кирилл Зотов полагает, что в федеральном центре есть запрос на надежный Башкортостан. Надежный – значит, интегрированный в единое социокультурное пространство, не проявляющий склонности к сепаратизму и эффективный с точки зрения экономики.
- Евразийство – это та самая платформа, которая позволяет позиционировать республику в этом контексте, - говорит он. - Тем более что, действительно, для этого есть основания: и состав населения - смешение тюркоязычного и славянского начал, и географическое расположение.
Кирилл Зотов отметил как интересный факт, что Рустэм Хамитов говорил о добрососедстве, как важном концепте взаимоотношений населения внутри республики.
- Все эти новомодные концептуализации типа толерантности, которая переводится с латыни как «терпимость», лишь дань моде, - уверен г-н Зотов. - К тому же провальная политика мультикультурализма в Европе – всем очевидна, а в обществе нет четкого понимания, чем тот же мультикультурализм отличается от культурного плюрализма. Поэтому историческое понятие «добрососедство» подходит гораздо лучше.
Михаил ДМИТРИЕВ.