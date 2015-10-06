Женщина убившая свою двухлетнюю дочь проведет всю свою жизнь в психушке

Ранее 34-летняя жительница деревни Ялчино Кугарчинского района Башкирии зарезала собственных детей. Пятилетняя девочка была убита матерью наповал, а шестилетний мальчик чудом выжил и то, только потому, что несчастного успели спасти врачи. Еще одна сумасшедшая мать в Кармаскалинском районе отравила выписанными ей психотропными лекарствами двух своих маленьких детей. В селе Старо-Балтачево Балтачевского района Башкирии 29-летняя мать повесила на газовой трубе свою двухмесячную дочку. Удавив малышку, женщина переодела новорожденную в чистые одежки и положила трупик в коляску. А потом набросилась на старшую семилетнюю дочь, пытаясь разбить девочке голову бутылкой, но не преуспела в злобных замыслах. В Калининском районе Уфы в поселке Максимовка 23-летняя женщина сначала чуть не зарезала свою трехлетнюю дочь, а потом попыталась убить четырехмесячную девочку. Младенца сумасшедшая мать со всей силы долбанула об пол головой. Малышка умерла спустя трое суток от перелома костей черепа в уфимской детской больнице № 17. 38-летняя жительница Стерлитамака, ведя восьмилетнего ребенка в музыкальную школу, по дороге свернула к мосткам у реки Стерля, и, бросив в полынью мальчишку, принялась топить его как котенка, с силой погружая голову сына под воду. И хотя «казнь» сумели остановить прохожие – спасти мальчика не удалось. Два подобных случая зарегистрированы в Давлекановском и Белорецком районах Башкирии. 19-летняя мамаша попыталась лишить жизни 10-месячного сынишку на озере Аслыкуль - вошла с ребенком на руках в воду и принялась топить малыша. Еще одна 21-летняя девушка попыталась утопить семимесячного ребенка в реке Юрмаш. Дети остались живы, потому что вмешались отдыхающие. Все эти женщины были тяжело больны психическим заболеванием, но недуг не спас их от уголовного преследования – все они приговорены к принудительному лечению.