В Кармановское водохранилище выпустили тонну мальков

- Затраты на закупку рыб составили 318 тысяч рублей, - пояснил пресс-секретарь компании Николай Байрамов. – В водохранилище выпустили тонну мальков белого амура и толстолобика – всего около 20 тысяч рыбешек. Для прироста 1 кг своего веса белый амур поедает до 80 кг жесткой травы, а толстолобик питается одноклеточными водорослями, которые вызывают цветение воды. Кармановское водохранилище по результатам химических и биологических анализов - одно из самых чистых в стране.