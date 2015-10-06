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В Кармановское водохранилище выпустили тонну мальков

6 октября 2015, 21:54
На минувшей неделе сотрудники Кармановской ГРЭС выпустили в одноименное водохранилище 20 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Водоем зарыбляют уже 17 лет подряд, чтобы остановить его цветение.

- Затраты на закупку рыб составили 318 тысяч рублей, - пояснил пресс-секретарь компании Николай Байрамов. – В водохранилище выпустили тонну мальков белого амура и толстолобика – всего около 20 тысяч рыбешек. Для прироста 1 кг своего веса белый амур поедает до 80 кг жесткой травы, а толстолобик питается одноклеточными водорослями, которые вызывают цветение воды. Кармановское водохранилище по результатам химических и биологических анализов - одно из самых чистых в стране.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото БГК

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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