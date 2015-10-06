Танкер, построенный в Башкирии, назвали в честь православной святой

По словам проектанта, руководителя «Морского инженерного бюро СП-б» Олега Степашина, последующие 15 лет баржа почти не будет требовать ремонта.
По оценкам г-на Степашина, баржа стоит около 200 млн рублей.
Как сообщил канал «Россия», завод обладает портфелем заказов на 10 подобных танкеров. На изготовлении судов работали 260 заводчан: новый заказ дал вторую жизнь бывшему РЭБу, который с 1996 года не изготовил ни одного судна.
- Завод лежал на боку. Те акционеры, которые сюда пришли, приняли решение развивать судостроение именно вот в таких масштабах, - пояснил руководитель «БССЗ» Александр Барбасов. - Это самые крупные суда которые здесь когда-либо строились.
После спуска предстоит монтаж котла, генератора и другого оборудования. Весной, после ходовых испытаний, баржа может выйти в первый рейс.
Это уже второе судно, сделанное заводом после девятнадцатилетнего простоя для «Волгатранссервиса». В сентябре прошлого года со стапелей «БССЗ» сошла такая же нефтеналивная баржа «Ника-1». Оба танкеры причислены к проекту 27341 класса «река-море».
По данным отраслевой прессы, на танкере предусмотрены система подогрева груза, грузовые насосы для выгрузки, подруливающее устройство, жесткий сцеп на высоту волны до трех метров. Суда удовлетворяют габаритам Волго-Донского и Волго-Балтийского судоходного каналов. Их длина — 108 м, ширина — 6,8 м, вместимость двенадцати танкеров составляет 5,8 тысяч кубометров нефти.
Дмитрий КОЛПАКОВ.