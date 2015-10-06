Танкер, построенный в Башкирии, назвали в честь православной святой

Это уже второе судно, сделанное заводом после девятнадцатилетнего простоя для «Волгатранссервиса». В сентябре прошлого года со стапелей «БССЗ» сошла такая же нефтеналивная баржа «Ника-1». Оба танкеры причислены к проекту 27341 класса «река-море».