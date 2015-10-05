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Пьяная мать забыла двухлетнего сына у подруги, а товарка выкинула ребенка на улицу

5 октября 2015, 18:34
Легко решила проблему присмотра за маленьким ребенком дама, любящая заложить за воротник и проживающая в деревне Нифороща в Альшеевском районе Башкирии. Двухлетнего сына оставила не просыхающей приятельнице подруга, исчезнув в неизвестном направлении. Пьяная нянька и не подумала следить за оказавшимся на ее попечении малышом – женщина вынесла мальчика на улицу и отдала его первым встречным людям.

Мать ребенка проживает в Миякинском районе и она приехала на побывку к подруге в село Нифороща вместе с маленьким сыном. Товарки ради радостной встречи по брови наглотались спиртного, а когда хозяйка жилища очнулась, обнаружила, что ее приятельницы след простыл, а у нее на руках остался маленький мальчик. Женщина не долго думая, избавилась от докуки, бросив малютку на улице. Как выяснилось позже, мать малыша спокойно уехала к себе домой, забыв, что приезжала к подруге с ребенком. Сегодня мальчик находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Теперь горе-родительница будет отвечать перед законом в уголовном порядке.

Против странной мамаши возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – за оставление в опасности малолетнего и неисполнение родительских обязанностей. В случае, если суд признает кукушку виновной, ей, по совокупности совершенных преступлений, грозит до четырех лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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