Пьяная мать забыла двухлетнего сына у подруги, а товарка выкинула ребенка на улицу

Мать ребенка проживает в Миякинском районе и она приехала на побывку к подруге в село Нифороща вместе с маленьким сыном. Товарки ради радостной встречи по брови наглотались спиртного, а когда хозяйка жилища очнулась, обнаружила, что ее приятельницы след простыл, а у нее на руках остался маленький мальчик. Женщина не долго думая, избавилась от докуки, бросив малютку на улице. Как выяснилось позже, мать малыша спокойно уехала к себе домой, забыв, что приезжала к подруге с ребенком. Сегодня мальчик находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.