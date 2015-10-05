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Перед отправкой бюджета в Курултай минфин «срезал» с него 2 млрд рублей

5 октября 2015, 21:23
Минфин Башкирии отчитался о передаче проекта трехлетнего бюджета республики на 2016-2018 годы в Госсобрание РБ. Финансисты уложились с версткой финплана в контрольные сроки - до 1 октября.

Как ранее сообщали в башкирском Курултае, бюджет региона останется трехлетним, несмотря на то, что федеральный документ вернули к однолетнему формату.

Вот какие параметры доходов и расходов на 2016-2018 годы заложило правительство республики.

Доходы: в 2016 году - 118,3 млрд рублей, в 2017 году – 123,3 млрд рублей, в 2018 году – 114,0 млрд рублей;

Расходы: в 2016 году - 128,3 млрд рублей, в 2017 году – 132,8 млрд рублей, в 2018 году – 123,0 млрд рублей.

Интересно, что в августе на совещании в башкирском правительстве минфин РБ представлял совсем другие цифры на 2016 год: доходы - 120,3 млрд рублей, расходы – 130,3 млрд рублей, дефицит 10 млрд рублей.

По данным министерства бюджет, как и ранее, формируется по «программному» принципу - на 2016 год заложены 25 государственных программ, на финансирование которых приходится основная часть - 94,4 процента всех расходов.

С 13 октября с бюджетом начнут знакомиться депутаты Курултая на домашних комитетах, а первое чтение документа состоится на заседании парламента 27 октября.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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