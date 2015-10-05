Перед отправкой бюджета в Курултай минфин «срезал» с него 2 млрд рублей

Как ранее сообщали в башкирском Курултае, бюджет региона останется трехлетним, несмотря на то, что федеральный документ вернули к однолетнему формату.
Вот какие параметры доходов и расходов на 2016-2018 годы заложило правительство республики.
Доходы: в 2016 году - 118,3 млрд рублей, в 2017 году – 123,3 млрд рублей, в 2018 году – 114,0 млрд рублей;
Расходы: в 2016 году - 128,3 млрд рублей, в 2017 году – 132,8 млрд рублей, в 2018 году – 123,0 млрд рублей.
Интересно, что в августе на совещании в башкирском правительстве минфин РБ представлял совсем другие цифры на 2016 год: доходы - 120,3 млрд рублей, расходы – 130,3 млрд рублей, дефицит 10 млрд рублей.
По данным министерства бюджет, как и ранее, формируется по «программному» принципу - на 2016 год заложены 25 государственных программ, на финансирование которых приходится основная часть - 94,4 процента всех расходов.
С 13 октября с бюджетом начнут знакомиться депутаты Курултая на домашних комитетах, а первое чтение документа состоится на заседании парламента 27 октября.
Дмитрий КОЛПАКОВ.