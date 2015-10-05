«Башнефть» заняла два первых места в «банкетном рейтинге» Народного фронта

- Удалось выявить сразу несколько контрактов, которые попали в индекс с такими экзотическими блюдами, как кокосовый суп, пти-шу с муссом из лосося и вяленый палтус. Кроме того, во всех контрактах было очевидно, что ресторан-подрядчик уже выбран, и проводить электронный аукцион бессмысленно, - говорит активист.