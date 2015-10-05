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«Башнефть» заняла два первых места в «банкетном рейтинге» Народного фронта

5 октября 2015, 21:12
«Народный фронт» опубликовал второй индекс расточительности госзаказчиков. Первую и сразу вторую строчку по несуразной роскоши корпоративов и банкетов заняла госкомпания «Башнефть», потратившая на торжественные приемы 33 и 11 млн рублей.

- Лидером индекса стала ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» с банкетом по «итогам года» за 22 тысячи рублей на одного участника и празднованием Дня нефтяника за 13,7 тысяч рублей на человека. Третье место – за правительством Хабаровского края с банкетом по 8,2 тысячи рублей на человека, - сообщает сайт «фронта».

По словам активиста проекта ОНФ «За честные закупки» Максима Поличка, «аппетиты у заказчика банкета весьма нескромные».

- Удалось выявить сразу несколько контрактов, которые попали в индекс с такими экзотическими блюдами, как кокосовый суп, пти-шу с муссом из лосося и вяленый палтус. Кроме того, во всех контрактах было очевидно, что ресторан-подрядчик уже выбран, и проводить электронный аукцион бессмысленно, - говорит активист.

Остальные восемь мест «банкетного» рейтинга с «Башнефтью» разделили правительства Хабаровского края и аппарат Сахалинской области времен опального губернатора Александра Хорошавина.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Инфографика: ОНФ

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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