«Башнефть» заняла два первых места в «банкетном рейтинге» Народного фронта

- Лидером индекса стала ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» с банкетом по «итогам года» за 22 тысячи рублей на одного участника и празднованием Дня нефтяника за 13,7 тысяч рублей на человека. Третье место – за правительством Хабаровского края с банкетом по 8,2 тысячи рублей на человека, - сообщает сайт «фронта».
По словам активиста проекта ОНФ «За честные закупки» Максима Поличка, «аппетиты у заказчика банкета весьма нескромные».
- Удалось выявить сразу несколько контрактов, которые попали в индекс с такими экзотическими блюдами, как кокосовый суп, пти-шу с муссом из лосося и вяленый палтус. Кроме того, во всех контрактах было очевидно, что ресторан-подрядчик уже выбран, и проводить электронный аукцион бессмысленно, - говорит активист.
Остальные восемь мест «банкетного» рейтинга с «Башнефтью» разделили правительства Хабаровского края и аппарат Сахалинской области времен опального губернатора Александра Хорошавина.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Инфографика: ОНФ