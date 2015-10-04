Рустэм Хамитов считает опасной утрату преемственности традиций народных промыслов

- Среди уроженцев края – немало выдающихся личностей, внесших большой вклад в экономическое и культурное развитие Башкортостана, - уверен Рустэм Хамитов.
Как полагает глава республики, «люди должны иметь возможность заниматься самодеятельным творчеством, сохранять и передавать молодежи традиции, обряды, обычаи, ремесла, промыслы».
- Вообще говоря, это бесценное достояние, которое к тому же объединяет и сближает разные поколения и национальности, - считает он.
Дорожная карта для культуры
Глава РБ рассказал, что в этом году в Башкирии удалось существенно укрепить материальную базу отрасли.
- Программа большая – не на сотню миллионов, а на миллиарды рублей, - сказал он. - Потихоньку, думаю, мы с ней справимся. Первоочередные объекты будем строить.
Рустэм Закиевич напомнил, что в 2015 году в Уфе и других городах модернизированы крупные культурные объекты, а в прошлом году открыто четыре многофункциональных клуба: два – в Кармаскалинском районе, по одному – в Салаватском и Ишимбайском районах, а также четыре дома культуры. Введён сельский клуб в Темясово. Продолжаются работы по реконструкции Татышлинского РДК.
- У нас на очереди, конечно, не один и не два объекта, которые нужно строить, ремонтировать, модернизировать, - объяснил он. - В то же время мы знаем, что есть сельские населённые пункты, в которых вообще нет мест для культурного досуга – и в Караидельском, и в Аургазинском, и в Стерлибашевском районах. В каждом районе такие сельские поселения есть, поэтому нужно работать активнее.
По словам г-на Хамитова, нужно ремонтировать около 100 учреждений культуры.
- Для этого тоже потребуются немаленькие ресурсы, - говорит он. - Но потихоньку, думаю, мы эту работу сделаем. А есть районы, которые работают не потихоньку, а достаточно активно. В частности, в Кугарчинском районе в прошлом году обновлено 10 клубов. Хочу сказать, что Зианчуринский, Баймакский, Белокатайский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и ряд других районов работают в этом направлении неплохо. Эти отремонтированные клубы уже стали центрами культурной жизни на местах. Там других учреждений нет, и люди в них собираются, общаются и ведут ту работу, которую нужно.
Поведал руководитель Башкирии и о «серьезных достижениях» в развитии народного творчества.
- У нас успешно работает республиканский Дом дружбы народов, 16 историко-культурных центров, более 60 национально-культурных общественных организаций. 15 лет действует Ассамблея народов Башкортостана, - перечислил он. - Сегодня насчитывается почти 19 тысяч клубных формирований, в работе которых принимает участие свыше 260 тысяч человек. Из них в 15 тысячах клубов почти 200 тысяч человек занимаются самодеятельным народным творчеством. Всего в республике насчитывается 990 образцовых и народных коллективов. Активно развиваются оркестры, ансамбли. Действуют башкирские, русские, татарские, марийские, чувашские фольклорные коллективы. Во всех районах имеются талантливые исполнители. Мы можем занести себе в актив крупные известные проекты в сфере народного творчества – это международные конкурсы, разные фестивали.
При этом глава региона признал, что «большая часть самодеятельных коллективов народного искусства испытывает сегодня серьёзные трудности».
- Зачастую они предоставлены сами себе, самостоятельно занимаются, репетируют, как могут, пробивают себе дорогу. Их судьбой порой никто не занимается – это тоже надо сказать честно, - посетовал он.- Но с другой стороны, там, где есть хорошие, яркие коллективы, дела обстоят нормально. Каждый глава района, сельского поселения старается поддержать такого рода деятельность.
Рустэм Закиевич уверен, что «нам нужны кадры, люди, которые разбираются и могут организовать такую деятельность».
- Нужно профессиональное обучение, повышение квалификации. Эта работа очень и очень важная, - объяснил он. - Пока мы не можем сказать, что везде присутствует системное управление культурой. Стратегии нет, тактически выверенных планов, «дорожных карт», как мы сегодня говорим, по развитию культуры не очень много. Денег, может быть, недостаточно, в том числе и на финансирование народного творчества. Мы выделяем пока около 3 млн рублей, республиканские и федеральные гранты – ещё на 1,5 млн рублей. Но этого, конечно, мало. Если мы говорим о грантах главы республики, то это 100 млн рублей, совершенно другие цифры. Конечно, нам по народному творчеству надо выходить на совершенно другое финансирование.
Нужно объединять людей
Рустэм Хамитов уверен, что «надо в целом менять отношение к народному творчеству как к серьёзному делу, которое требует поддержки».
- Если раньше самодеятельность развивалась на каждом заводе и фабрике, было престижно иметь разные художественные коллективы, то в последнее время предприятия от этого отказываются, а зря, - говорит он. - Такая работа проводится только в редких случаях. Могу сказать, что крупнейшие российские корпорации – «Газпром», «Транснефть» – имеют мощную художественную самодеятельность. У нас в ноябре будет выездная коллегия федеральной таможенной службы. И завершать эту коллегию будет концерт самодеятельности федеральной таможенной службы, рассчитанный на четыре часа. Я говорю: «Да вы что? Откуда у вас столько талантов на четыре часа?». Мне отвечают: «У нас по всей стране здорово развивается художественная самодеятельность, и мы с удовольствием такие концерты организуем». Я думаю, что мы побываем на этом концерте, посмотрим. Это федеральная таможенная служба. А где наши республиканские министерства, ведомства со своими талантливыми людьми? Где поиск талантов?
Привел г-н Хамитов и еще один пример, как Верховный суд РБ ежегодно проводит концерты силами своих сотрудников – «они поют, танцуют, интересные фокусы показывают, миниатюры разыгрывают».
- Судьи – серьёзные люди, судебная власть, федеральные, мировые судьи – все участвуют, - восхищается он. - Это говорит о том, что правильно сформулирован посыл, верно поставлены приоритеты. Не надо людей оставлять один на один с проблемами, которые существуют в обществе. Надо их подталкивать, подводить к тому, чтобы они больше общались между собой, чтобы занимались в такого рода самодеятельных кружках.
По словам руководителя республики, «сегодня идёт жесткая конкуренция между субъектами Российской Федерации за право проведения финального концерта художественной самодеятельности «Газпрома», потому что «Газпром» в этот момент помогает материально, ресурсно, что-то строит, что-то обновляет».
- В этот город приезжают не сотни – тысячи исполнителей со всей страны, - рассказывает он. - Такого рода грандиозные масштабные шоу проводятся в субъектах Российской Федерации. Мы тоже боремся за то, чтобы у нас прошел финальный концерт самодеятельного творчества работников «Газпрома». Думаю, что когда-нибудь и до нас очередь дойдёт.
Рустэм Хамитов уверен, что сегодня «народные промыслы чувствуют себя тяжело».
- Много проблем, много финансовых затруднений, - говорит он. - Это производство сегодня непривлекательно для молодежи – высокая трудоёмкость, низкая заработная плата – в два раза ниже чем по обрабатывающим производствам. Редко, когда заработная плата достигает 20 тысяч. А так, вы знаете, это 12, 15, 17 тысяч рублей в лучшем случае. Если пойдешь на предприятие «Агидель», где серийно выпускаются изделия, – и там невысокая заработная плата. А что говорить о людях, которые кустарным образом, «на коленке» работают и не могут получить ту производительность, которая нужна.
Кроме того, по словам г-на Хамитова, «и покупательская способность нашего населения не очень высокая, поэтому цены на такие изделия невысоки».
- Хотя в мире эта отрасль, безусловно, очень востребована, - полагает он. - Когда были саммиты ШОС и БРИКС, удалось реализовать достаточно много продукции художественных промыслов. Людям, приехавшим в Уфу, всё очень нравилось, всё симпатично, качественно, экологически чисто, с удовольствием покупали. Но уехали гости – и опять наши промыслы остались один на один с этим рынком.
Госзаказ на народное творчество
Руководитель республики объяснил, что правительство РБ «работает над тем, чтобы
увеличить туристический поток».
- Мы делаем всё для того, чтобы приглашать в республику крупные международные фестивали, конкурсы, - говорит он. - Сейчас наша делегация поедет в Перу для того, чтобы выступить на всемирной ассоциации фольклорного творчества и пригласить всемирную фольклориаду к нам в Уфу. Получится – хорошо, не получится – значит дальше будем пытаться приглашать какие-то отдельные элементы фольклорного творчества мирового уровня в республику. Нам нужны туристы. Одновременно навстречу пойдет народный промысел, можно будет торговать этими изделиями.
Рустэм Хамитов напомнил, что сегодня активно развивается внутренний туризм.
- Мы знаем, что на этот Новый год уже нет ни одного места в наших турбазах, санаториях, профилакториях, - поделился он. - Среди наиболее посещаемых мест в Российской Федерации на Новый год зафиксирована наша территория – Абзаково в Белорецком районе, Якты-Куль в Абзелиловском районе, Мраткино в Белорецком районе.
Эти центры прямо нарасхват. Нет уже свободных мест. Там и надо реализовывать продукцию народных промыслов. У нас работает много людей в этом направлении. Есть даже цифра – 836 мастеров и художников. На самом деле, я пока не знаю, как охарактеризовать эту цифру – много это или мало. Наверное, внешне много – 800 с лишним человек работает в народных промыслах. С другой стороны, у нас 4 млн 100 тысяч человек населения, и на этом фоне это немного.
Рустэм Хамитов считает большой опасностью утрату преемственности художественно-стилевых особенностей и традиций.
- Орнаменты становятся менее креативными, менее яркими, - посетовал он. - Всё упрощается все на потребу дня, а мастера, которые знали и умели делать такого рода продукцию, исчезают. Это закон жизни.
Он предложил сформировать единую систему – объединять производителей изделий народных художественных промыслов и ремесел, индивидуальных мастеров, художников, учреждения торговли и образования.
- Координатором этой работы может стать минпром республики, безусловно, работая вместе с министерством образования и министерством культуры, - сказал Рустэм Закиевич. - Важно определить постоянный государственный или муниципальный заказ на эту продукцию, создать эффективную систему её реализации. Надо серьёзно заниматься этой темой. Мы говорим от случая к случаю по проблемам, возникающим в этой части. Заканчивается совещание, разъезжаемся, забываем, «текучка» заедает. А народные промыслы остаются сами по себе. Надо их поддерживать через средства массовой информации, телевидение, выставки. У нас хорошие площади есть – в Конгресс-холле, в наших музеях, дворцах культуры. Там должны быть постоянно действующие выставки. Это очень интересно. Надо всё рекламировать, обо всём рассказывать. Важно, чтобы опытные мастера передавали своё мастерство молодежи.
Глава региона перечислил наиболее важные направления по развитию народного творчества. Самое главное, по его мнению, «проработать вопрос увеличения поддержки коллективов народного творчества в виде субсидий и грантов».
- Будем двигаться, - обнадежил он художников. - Эти 1,5-2, даже 3 млн рублей – не те деньги, за счёт которых можно поднять уровень народного творчества и коллективов.
Второй вопрос, который не менее важен, по убеждению главы региона, – организация гастрольной деятельности национальных коллективов из республики.
- И в другие регионы они должны ездить, и оттуда к нам должны приезжать коллективы, - сказал г-н Хамитов. - Давайте мы поработаем над этим.
Третьим важным пунктом руководитель республики назвал развитие народного творчества в образовательных организациях, на предприятиях, в министерствах и ведомствах, в государственных и муниципальных органах.
- Не надо стесняться заниматься творчеством, спортом, - говорит он. - Надо уйти от этих комплексов. Когда человек владеет сценическим искусством или умеет хорошо играть на музыкальных инструментах, он чувствует себя по-другому, он раскрепощен, ведёт себя совершенно свободно, мыслит по-другому. Мы все зажаты как напряженные пружины. Надо раскрепощать людей. Только через искусство, спорт, культуру это можно сделать. При этом творчество объединяет людей.
Также глава РБ предложил «расширять такие перспективные направления, как этнотуризм».
- Это одна из наших ниш, и её надо использовать, - уверен он. – Этнотуризм, безусловно, одна из очень интересных, важных деталей нашей с вами жизни. Мы можем показывать совершенно уникальные вещи, ландшафты, территории, культуру, народные промыслы. Это всё безумно интересно людям, которые приезжают в республику. Это самая суть того, что люди хотят увидеть. А мы это не показываем – в четырёх стенах сидим и дальше не продвигаем.
Рустэм Хамитов считает, что «нужно принимать программу развития народных художественных промыслов, подкрепить её финансированием, конкретными действиями республиканских и муниципальных властей».
- Это смысл нашей жизни – объединение, единение людей, - заявил он. - Я постоянно говорю об этом, что сейчас тяжёлое, сложное время, и только объединившись, мы можем решать задачи. Как только общество атомизируется, так исчезает синергия, которая даёт результаты, движение нашему общественному развитию.
Рустэм Хамитов заявил, что «те главы муниципалитетов и городов, которые поддерживают культурное развитие, народное творчество, безусловно, будут иметь приоритет в части получения финансирования, ресурсов».
- Частичными шагами и полумерами здесь не обойтись, - говорит он. - Задач, которые перед нами стоят, – неисчислимое количество. На шаг за шагом мы их будем решать, двигать. Будем поддерживать таких людей. Но у каждой медали – две стороны, поэтому палку перегибать не надо, но способствовать развитию народного творчества обязательно нужно. Конечно, надо привлекать все силы – и духовенство, и общественные организации, всех людей, которые склонны к культуре. Те вопросы, которые мы обозначили сегодня, – вполне решаемы. Так что вместе мы всё решим.