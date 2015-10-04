Рустэм Хамитов считает опасной утрату преемственности традиций народных промыслов

- Если раньше самодеятельность развивалась на каждом заводе и фабрике, было престижно иметь разные художественные коллективы, то в последнее время предприятия от этого отказываются, а зря, - говорит он. - Такая работа проводится только в редких случаях. Могу сказать, что крупнейшие российские корпорации – «Газпром», «Транснефть» – имеют мощную художественную самодеятельность. У нас в ноябре будет выездная коллегия федеральной таможенной службы. И завершать эту коллегию будет концерт самодеятельности федеральной таможенной службы, рассчитанный на четыре часа. Я говорю: «Да вы что? Откуда у вас столько талантов на четыре часа?». Мне отвечают: «У нас по всей стране здорово развивается художественная самодеятельность, и мы с удовольствием такие концерты организуем». Я думаю, что мы побываем на этом концерте, посмотрим. Это федеральная таможенная служба. А где наши республиканские министерства, ведомства со своими талантливыми людьми? Где поиск талантов?