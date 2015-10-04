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Новый политический тренд: в Кремле не станут поощрять административный ресурс на выборах

4 октября 2015, 22:54
Генеральный директор близкого к Кремлю агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов представил общественности аналитический доклад «Региональные выборы – 2015 года: «нишевая конкуренция», в котором обозначил новые тренды развития политической системы страны. Нет никаких сомнений в том, что в данном случае г-н Орлов выступает в качестве Гермеса, доводящего до общественности волю богов, читай – Кремля.

В этой связи, доклад имеет не только аналитический, но и вполне себе практический интерес. Итак, что же содержится в нем?

Прежде всего, бросается в глаза, что доклад был презентован 15 сентября, когда, строго говоря, итоги всех региональных выборов подводить было еще рановато. Прокремлевские аналитики оказались не совсем готовы к тому, что на выборах губернатора может быть… второй тур. Правда в своем докладе г-н Орлов отметил ситуацию в Иркутской области, объяснив это тем, что Кремль хочет проводить конкурентные выборы в регионах.

Создание конкурентной среды, после долгих лет консервации и, фактически, уничтожения конкурентной среды, действительно имеет место быть в ряде регионов. Однако, прежде всего, это касается областей, а не межнациональных республик. В этих субъектах федерации Кремль опасается эскалации националистических настроений, и поэтому не решается на эксперименты.

Вывод следующий. Конкуренция на губернаторских выборах приобрела межпартийных характер, что соответствует принципам нишевой конкуренции. В большинстве регионов даже отсутствуют юридическая возможность для участия губернаторов в выборах. Такие политико-правовые условия способствуют укреплению института политических партий, авторитет которых в российском обществе невелик.

В докладе отмечается, что «прошедшая кампания определила характер, уровень и условия политической конкуренции в России». Нынешний этап политического развития страны характеризуется тем, что конкурентная среда складывается не вследствие борьбы олигархических групп, как это было в 1990-е и в начале 2000-х, а в условиях борьбы между политическими партиями, отражающими весь идеологический спектр, и стремящимися завоевать поддержку массового избирателя. Конкуренция в России приобрела партийный характер, и это свидетельствует о развитии и укреплении национальной партийной системы.

Иными словами, Кремль устраивает тот сформированный парламентскими партиями посткрымский консенсус и руководство страны не собирается вносить в него кардинальные перемены. Судя по тональности доклада, у остальных партий немного шансов попасть в Госдуму, но эти шансы, безусловно, есть.

Дмитрий Орлов отмечает, что конкуренция между партиями будет происходит в нишевом формате. То есть, нам предлагается тезис о том, что россияне будут голосовать не за личностей и не за конкурентные электоральные обещалки, а за левых, правых, центристов или консерваторов. Во всяком случае, задумка Кремля именно такова, и научную подводку к ней Дмитрий Орлов сделал блестяще.

Подчеркну еще раз, обширный доклад задает горизонты аналитического осмысления электорального цикла насыщенного 2016 года, и поэтому требует детального анализа, однако главные его выводы очевидны: чиновники на Старой площади будут, по мере возможностей, поощрять конкуренцию на региональных выборах. А вот на выборах в Госдуму постараются воспроизвести приблизительно ту же картинку, что была получена на выборах 2011 года. Возможно, помимо четырех партий в Госдуму «сядут» и еще одна-две партии, но вероятность этого не столь велика.

Помимо этого, в докладе содержится интересный намек-предостережение регионалам: административные технологии мобилизации электората, которые любят применять в регионах – не будут поощряться в центре. Регионалам предлагается сделать ставку на качественную аналитическую работу и повысить профессионализм своих политтехнологов, что, по задумке, позволит добиваться побед чистым путем.

Александр КРАСОВСКИЙ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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