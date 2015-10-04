Новый политический тренд: в Кремле не станут поощрять административный ресурс на выборах

Подчеркну еще раз, обширный доклад задает горизонты аналитического осмысления электорального цикла насыщенного 2016 года, и поэтому требует детального анализа, однако главные его выводы очевидны: чиновники на Старой площади будут, по мере возможностей, поощрять конкуренцию на региональных выборах. А вот на выборах в Госдуму постараются воспроизвести приблизительно ту же картинку, что была получена на выборах 2011 года. Возможно, помимо четырех партий в Госдуму «сядут» и еще одна-две партии, но вероятность этого не столь велика.